Un rachat de Netflix par Apple est-il crédible ?

publié le 02/01/2018 à 19:39

Que va faire Apple de son trésor de guerre ? À la tête d'une réserve forte de plus de 252 milliards de dollars (au dernier pointage), conservée en liquidités et investissements dans des pays où le taux d'imposition est plus avantageux qu'aux États-Unis, la marque à la pomme pourrait prochainement rapatrier une partie de ce butin sur le sol américain à la faveur de la réforme fiscale portée par l'administration de Donald Trump.



Adopté au Congrès américain fin décembre, le projet réduit notamment de 32% à 21% le taux de l'impôt sur les sociétés afin d'inciter les multinationales américaines à rapatrier leurs capitaux dans des conditions favorables. Selon les calculs du Financial Times, Apple pourrait bénéficier ainsi jusqu'à 47 milliards de dollars de déduction fiscale dans ce nouveau cadre. Une économie substantielle qui pourrait permettre à l'entreprise américaine de mener à bien certaines acquisitions.

Un tiers des réserves d'Apple suffirait

Dans une note adressée à leurs clients début décembre, deux analystes de la société bancaire new yorkaise Citi Research dressaient la liste des cibles potentielles d'Apple. Parmi elles, de grands noms du divertissement comme Disney, Netflix, Hulu et Electronic Arts ou de l'automobile comme Tesla. Selon eux, il y aurait quatre chances sur dix pour que la firme de Cupertino s'attaque à Netflix. Leur démonstration, rapportée par Business Insider, est plutôt simple.

Si Apple rapatrie ses réserves de cash sur le sol américain, l'entreprise aurait quelque 220 milliards de dollars à disposition une fois payées les taxes à l'administration. Un tiers de cette somme suffirait à mettre la main sur la référence de la vidéo à la demande actuellement valorisée à un peu plus de 80 milliards de dollars. À titre de comparaison, les analystes estimaient entre 20% et 30% les chances de rachat de Disney et à moins de 10% celles de Tesla.

Les cibles potentielles d'Apple selon Citi Research Crédit : Business Insider

Une opération avantageuse mais peu probable

Publiée avant le rachat des studios 21st Century Fox par Disney, la note souligne combien l'acquisition du leader de la vidéo en streaming s'inscrirait dans la stratégie d'Apple qui lorgne vers ce marché depuis plusieurs années et a déboursé un milliard de dollars pour lancer prochainement son propre service avec des contenus originaux. Racheter le champion des séries exclusives, qui compte dépenser près de 8 milliards d'euros dans la création en 2018, lui donnerait un coup d'accélérateur certain. De son côté, Netflix trouverait dans Apple un bouclier derrière lequel s'abriter de l'offensive préparée par Disney.



Cependant, la note n'indique pas quelle méthodologie a permis d'obtenir ces résultats. Seul un graphique montrant les potentielles acquisitions et leur impact sur les finances d'Apple a été publié par Business Insider. Elle omet aussi de souligner qu'une telle opération irait à l'encontre de la politique d'Apple, habitué aux acquisitions de moindre envergure (comme Shazam, récemment) et dont les précédents rachats n'ont jamais dépassé les 3 milliards de dollars (Beats by Dre, en 2014).