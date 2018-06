publié le 27/06/2018 à 17:06

"Les Italiens d'abord". Voilà comment le nouveau ministre de l'Intérieur transalpin a séduit son peuple. Au gouvernement depuis le 1er juin dernier, Matteo Salvini, issu du parti souverainiste et anti-immigration La Ligue (extrême droite), sait se faire remarquer. Il prône une Italie délivrée des diktats de l'Europe, l'ennemi numéro 1, notamment en terme d'immigration.



Comme un Donald Trump aux États-Unis et son "America first", la mèche en moins, il milite pour un nationalisme assumé, hausse le ton et ne rate pas l'occasion de provoquer ses opposants, voire les autres responsables politiques européens, sans avoir l'air de se soucier des répercutions sur son image, au contraire. Libre de ses paroles, il s'exprime avec un aplomb sans faille, qui lui offre une large, voire une omniprésence dans les médias.

Avant son arrivée au pouvoir, il provoquait déjà par la parole dans des vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il appelle à lutter contre l'immigration, toujours, et l'islam. Et depuis quelques jours, il s'en prend aux dirigeants européens, notamment français.

Quand il insulte le gouvernement français

D'abord contre la France, dont il a pointé "l'arrogance" à propos du navire Aquarius. Le 24 juin dernier, à propos d'Emmanuel Macron, il a déclaré, cité par sa porte-parole : "Nous l'invitons à arrêter les insultes et à démontrer sa générosité avec des faits en ouvrant les nombreux ports français et en arrêtant de refouler des femmes, des enfants et des hommes à Vintimille", à la frontière entre la France et l'Italie. "Si l'arrogance française pense transformer l'Italie en camp de réfugiés pour toute l'Europe, peut-être en versant quelques euros de pourboire, elle se fourvoie complètement", a-t-il encore ajouté.



Puis, il a complété son discours le lendemain, en faisant une comparaison entre Emmanuel Macron et Viktor Orban, le Premier ministre hongrois - qui a récemment adopté une loi pénalisant l'aide aux migrants. Selon Matteo Salvini, "si Orban est méchant, alors Macron est 15 fois plus méchant" en terme de politique d'accueil et d'asile.



Comme Trump, il communique beaucoup sur Twitter, sur un ton libre et insouciant. Le 26 juin, il s'est moqué de la popularité d'Emmanuel Macron en France.

Crolla la fiducia dei francesi in Macron. Ecco perché passa il suo tempo attaccando il governo e i cittadini italiani… ¿ pic.twitter.com/lMty024jgP — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 26 juin 2018

"Le ministre français est ignorant". Voilà une nouvelle insulte prononcée le lundi 25 juin, envers un membre du gouvernement français. D'autant qu'il s'agit d'une femme, la ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau.

Quand il choque par sa xénophobie

Matteo Salvini dit ce qu'il pense, peu importe les réactions. Peu importe s'il est en train de faire une déclaration raciste. Avant même d'être au pouvoir, il postait des vidéos où il promettait de "raser les camps de roms" avec des "bulldozers". Sur ce même sujet - les Roms - il a récemment annoncé le recensement prochain de ceux vivant en Italie, afin éventuellement d'expulser ceux de nationalité étrangère, et de "malheureusement" garder les Italiens.



Lorsqu'il s'agit de la question des migrants, il n'est pas bien plus tendre. Après avoir refusé de laisser accoster l'Aquarius transportant 630 réfugiés à son bord, Matteo Salvini est parti en guerre contre les ONG d'aide aux migrants, depuis rejoint par Emmanuel Macron qui, lui aussi, considère qu'elles font le "jeu des passeurs".



Le 24 juin, encore sur son compte Twitter, il s'est essayé à l'humour (noir). Il a posté un selfie de lui, tout sourire, devant un fleuve où plusieurs bateaux de plaisance naviguent en arrière plan. Le décor parfait, selon lui, pour cette légende : "Bonsoir les amis, que faites-vous ? PS : ne vous inquiétez pas, les bateaux que vous voyez derrière moi ne transportent pas de clandestins !" Une pointe d'humour plus que douteuse selon les réactions des internautes, surtout lorsque l'on sait que depuis janvier 2018, 1.000 personnes sont décédées en tentant de rejoindre l'Europe par la mer.

Buona serata Amici, che fate?

P.s. Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano clandestini! pic.twitter.com/r811GJXdh7 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 24 juin 2018

Matteo Salvini est aussi comparé à Marine Le Pen. Certains en Italie vont plus loin dans leur comparaison. Ce n'est pas ni à la présidente du Rassemblement national, ni à Donald Trump que l'artiste de rue milanais Beast fait allusion, mais plutôt à Adolf Hitler.

Des images représentant le responsable italien avec la tristement célèbre moustache fleurissent, notamment dans les rues italiennes. Il est aussi parfois traité de "nazi" par une presse d'opposition, comme le quotidien libéral Libero.

Verso questi idioti provo solo molta pena.

Io vado avanti. Se voi ci siete, io ci sono.https://t.co/7Eo04U5ohf — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 26 juin 2018