publié le 13/07/2017 à 07:48

Donald Trump est attendu en France ce jeudi matin. Le président américain s'est envolé mercredi soir pour Paris, où il rencontrera son homologue français Emmanuel Macron. Une arrivée sous haute sécurité au pavillon d'honneur de l'aéroport d'Orly. Le lieu est bouclé par des dizaines de CRS en armes. Les services américains et français collaborent pour assurer la sécurité. C'est une journée marathon pour Donald Trump qui participera demain, vendredi, aux cérémonies du 14 juillet. Après être passé par l'appartement qu'il occupera durant sa visite parisienne rue Faubourg-Saint-Honoré, le président rencontrera les personnels militaire et civil américains à l'ambassade des États-Unis.



Donald Trump sera ensuite accueilli aux Invalides par Emmanuel Macron pour des entretiens privés avec Macron. Un dîner au prestigieux restaurant Jules Verne de la Tour Eiffel, offert par Emmanuel Macron et son épouse Brigitte au couple Donald et Melania Trump, clôturera la soirée. Le lendemain, Trump et Macron assisteront à la traditionnelle parade militaire du 14 juillet sur les Champs-Elysées, où défileront côte à côte des soldats américains et français. Un mois après la décision du président américain de retirer son pays de l'accord de Paris sur le climat, il s'agit pour Emmanuel Macron de réaffirmer les "liens historiques" qui unissent les deux alliés.

À écouter également dans ce journal :

- Et la venue de Donald Trump à Paris ne plaît pas à tout le monde. Des manifestations sont prévues ce jeudi. Certains collectifs vont envahir la place de la République pour dénoncer la politique du président américain, notamment avec sa sortie de l'accord sur le cimat de Paris. Face à ces critiques, l'Élysée assume son choix diplomatique.

- Le défilé du 14 juillet pourrait être perturbé vendredi par la possible démission du chef d'état-major des armées. Pierre de Villiers va une nouvelle fois mettre sa démission en balance pour protester contre les coupes budgétaires imposées à ses troupes.



- Demain, la France commémorera le premier anniversaire de l'attentat de Nice. Des photos publiées à cette occasion par Paris Match font polémique. Ces images, issues de la vidéosurveillance du 14 juillet 2016, "portent atteinte à la dignité des victimes et de leurs proches", selon l’avocat de la la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs.



- Ils sont les héros de l'été 2015, ils le seront bientôt au cinéma. Les trois soldats américains qui s'étaient interposés dans l'attaque jihadiste du Thalys vont jouer leurs propres rôles dans un film de Clint Eastwood.



- Le Conseil d'État rappelle le gouvernement à l'ordre concernant la pollution de l'air. Il l'enjoint de prendre toutes les mesures nécessaires pour ramener les concentrations en dioxyde d'azote et en particules fines PM10 sous les valeurs limites définies par le code de l'environnement.



- L'autopsie de Jean-Michel Lambert aura lieu ce matin. Le premier juge d'instruction en charge de l'affaire Grégory en 1984, a été retrouvé mort dans la Sarthe mardi soir. La piste du suicide est privilégiée.



- Marcel Kittel a décroché hier sa cinquième victoire sur le Tour de France 2017 à Pau, cinq étapes gagnées sur onze courures. Pour la 12e et plus longue étape ce jeudi entre Pau et Peyragudes, 214,5 kilomètres, rendez-vous au sommet pour Froome et Bardet qui devraient se bagarrer dans les Pyrénées.



- Soyez prudents sur les routes ce jeudi. Bison Futé voit rouge aujourd'hui dans le sens des départs pour ce long week-end.