et La rédaction numérique de RTL

publié le 12/07/2017 à 20:50

Pagaille en vue. La visite officielle de Donald Trump en France, en vue du défilé officiel du 14 juillet, va créer de nombreuses perturbations pour les habitants franciliens. Invité par Emmanuel Macron, le président des États-Unis atterrit sur le sol français dès la veille de la fête nationale.



Son arrivée étant prévue à l'aéroport d'Orly vers 8h45, de nombreux avions seront retardés pour permettre à Air Force One de se poser en toute sécurité. Il faut donc s'armer de patience, d'autant qu'une grève des pilotes de Hop !, la filiale d'Air France, est prévue en parallèle.



Des difficultés sont attendues sur l'A6, entre Orly et la capitale. Cette route devrait être empruntée par l'importante délégation américaine, encadrée par les véhicules du SWAT, la force d'intervention spéciale de la police des États-Unis.

La Tour Eiffel sera fermée

Puis dans le centre de Paris, plusieurs stations de métro vont être fermées, des rues bloquées et des embouteillages monstres seront à prévoir. Par mesure de sécurité, les axes précis impactés ne sont pas connus. On sait néanmoins qu'il sera interdit, à partir de 13 heures, de stationner dans un secteur en triangle qui s'étend des Champs-Élysées aux Invalides, en passant par la place de la Concorde.

Puis en raison du dîner entre les couples Macron et Trump, prévu au restaurant Le Jules Verne qui se trouve au deuxième étage de la Tour Eiffel, les touristes ne pourront plus accéder au monument à partir de 18 heures. Il sera entièrement évacué de ses visiteurs et de son personnel.