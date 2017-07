publié le 13/07/2017 à 06:30

Veillée d'armes à Paris. Donald et Melania Trump posent pied à terre à Paris, jeudi 13 juillet, pour assister au défilé du 14 juillet. Transporté par Air Force One, le couple présidentiel arrive aux alentours de 8 heures à l'aéroport d'Orly. Il devrait ensuite s'installer directement rue du Faubourg-Saint-Honoré, à quelques encablures de l'Élysée, pour prendre ses quartiers dans une résidence officielle de la présidence de la République.



Dans un premier temps, une visite au cimetière américain de Suresnes ou au mémorial de l'escadrille Lafayette, à Marnes-la-Coquette, était envisagée pour Donald Trump le 13 juillet. Finalement, aucun déplacement n'est inscrit à l'agenda. Sauf changement de dernière minute, le président américain devrait rester à l'Ambassade américaine, place de la Concorde, pour déjeuner avec des militaires qui défileront le lendemain sur les Champs-Élysées.

Tout cela doit se dérouler avant la cérémonie officielle d'accueil à l'hôtel des Invalides, prévue à 15h30. Après une revue des troupes, les hymnes, un passage au musée de l'Armée et à l'Église Saint-Louis-des-Invalides, les deux présidents doivent ensuite faire route vers l'Élysée pour un entretien et une conférence de presse.

Melania Trump un peu trop gourmande

En parallèle, les désirs de Melania Trump ont donné des sueurs froides aux autorités. Il a en effet fallu calmer les prétentions de la First Lady qui souhaitait visiter Montmartre, plusieurs monuments et des musées. Seulement, les services secrets américains exigeaient que ces lieux soient totalement fermés au public. Une requête inconcevable en cette période estivale et donc touristique.



Finalement, Brigitte Macron et Melania Trump iront à Notre-Dame en petite comité pour ne pas avoir à évacuer le parvis de la cathédrale. Elles auront tout de même accès à un petit périmètre sécurisé à l'intérieur de l'édifice. Elles feront ensuite une balade sur la Seine pendant 45 minutes environ, jusqu'au pont de la Concorde. De là, Melania Trump rejoindra la résidence afin de se préparer pour le dîner avec le couple Macron au deuxième étage de la Tour Eiffel, où se situe le restaurant Le Jules Verne du chef étoilé Alain Ducasse. Pour l'occasion, la Dame de Fer sera totalement fermée au public, évacuée de ses touristes et de son personnel dès 18 heures.

Défilé de militaires américains

Puis, le 14 juillet, Emmanuel Macron et Donald Trump assisteront depuis la Place de la Concorde au traditionnel défilé militaire sur les Champs-Elysées. Un détachement de 145 militaires américains descendra l'avenue. Le président américain a été invité pour célébrer le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale.



La dernière présence d'un président américain au défilé remonte à 1989, pour le bicentenaire de la Révolution française. George Bush père y avait alors assisté, tout comme le chancelier allemand Helmut Kohl et la Première ministre britannique Margaret Thatcher, à l'invitation de François Mitterrand.