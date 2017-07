Emmanuel Macron et Donald Trump, le 7 juillet 2017 à Hambourg

publié le 13/07/2017 à 07:12

La personnalité de Donald Trump ne fait pas l'unanimité, ni en France ni à l'étranger. Pourtant, l'invitation que le président de la République Emmanuel Macron a lancée à son homologue américain pour assister au 14 juillet n'est pas vue d'un mauvais œil par les Français.



Selon le sondage "L'opinion en direct", réalisé par l'institut Elabe pour BFMTV et publié mercredi 12 juillet, six Français sur dix approuvent même cette venue, dès jeudi 13 juillet, de l'occupant de la Maison Blanche. Ainsi, 59% des sondés sont d'accord avec cet événement, contre 40% de personnes qui y sont opposées. 70% des électeurs d'Emmanuel Macron y sont favorables. Un score proche des 69% de ceux de François Fillon et des 67% des électeurs de Marine Le Pen.

À gauche néanmoins, la présence de Donald Trump pour assister au défilé militaire traditionnel sur la célèbre avenue des Champs-Élysées est contestée. Dans la tranche d'âge des 18-24 ans, 52% des personnes interrogées estiment qu'Emmanuel Macron a pris une bonne décision en lançant cette invitation, contre 63% pour les personnes âgées de plus de 65 ans. On apprend également que 67% des cadres sont en adéquation avec cette invitation, comme 56% des ouvriers sondés.