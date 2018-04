Le journal de 7h30 : un témoin de l'attaque de Toronto décrit "une scène horrible"

publié le 24/04/2018 à 08:39

Le conducteur d'une camionnette a foncé sur la foule hier, lundi 23 avril, dans l'une des rues les plus fréquentées du Canada à Toronto. 10 personnes ont été tuées, 15 autres blessées. Témoignage saisissant d'un homme qui a assisté impuissant à l'attaque.



"Ce que j'ai vu c'est ce type qui roulait sur le trottoir à 70, 80 km/h et il percutait les gens les uns après les autres. À l'arrêt de bus, j'ai vu une femme qui a été frappée. J'ai vu une poussette projetée dans les airs, une personne qui a été traînée. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais", témoigne cet homme encore sous le choc. "Je n'ai jamais vu une scène aussi horrible de ma vie", confie-t-il des sanglots dans la voix.

Un témoignage diffusé sur la chaine américaine CNN. La police canadienne parle d'un acte "délibéré". Impossible en revanche encore de dire s'il s'agit d'une attaque terroriste. Le chauffeur de la fourgonnette a été rapidement arrêté. Il s'agit d'un homme de 25 ans, originaire de la banlieue nord de Toronto.

À écouter également dans ce journal :

- DIPLOMATIE - Les couples Macron et Trump ont passé la soirée à Mount Vernon, la demeure historique de George Washington. Au menu de leur dîner : petite salade de pâtes à la ricotta et au citron, ballotin de sole aux asperges et en dessert un soufflé au chocolat avec sa glace de vanille. Un peu plus tôt, le président français et son épouse avaient eu droit à une visite du bureau ovale par le président américain



- ÉTATS-UNIS - George Bush a été hospitalisé dimanche, quelques heures à peine après les obsèques de son épouse Barbara. L'ancien président souffre d'une infection. Il est âgé de 93 ans.



- NDDL - En France, c'est la fin de l'ultimatum à Notre Dame des Landes. Les zadistes avaient jusqu'à minuit hier soir pour déposer leur projet de régularisation en préfecture. C'est désormais au gouvernement de décider ou non de leur expulsion. 2.500 gendarmes sont toujours mobilisés sur place.



- GREVES - Encore des perturbations chez Air France. Les salariés poursuivent leur mouvement ce mardi. La direction prévoit d'assurer deux tiers de ses vols. La suite de la grève aussi à la SNCF en ce deuxième jour du cinquième acte. Les syndicats qui demandent toujours à négocier directement avec le Premier ministre, se réunissent cet après midi. En attendant sur le terrain, comptez toujours ce matin 1 TGV sur 3. Même chose pour les trains Intercités. Il y aura 2 trains sur 5 pour les Transiliens, les RER et les TER.



- ESSENCE - Et si à cause de cette grève, vous avez opté pour la voiture, vous vous en êtes sans doute rendu compte, le prix des carburants repart à la hausse. +94 centimes pour le litre de gazole, à 1 euro 40 en moyenne. C'est une hausse de 65 centimes pour le sans plomb 95 qui est désormais tout près des 1 euro 50.



- ROYAL BABY - En Grande Bretagne, première sortie pour le Royal Baby. Le nouveau-né et ses parents Kate et William ont quitté la maternité de l'hôpital Saint-Mary à 18 heures lundi soir. La duchesse de Cambridge est apparue tout sourire, le petit garçon dans les bras, dans une robe rouge à col blanc. Un clin d’œil sans doute à Diana qui elle aussi portait une robe rouge à col blanc, devant cette même maternité, lors de la naissance du Prince Harry.