Première interrogation : faut-il rouler avec un minimum de passagers ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, la réponse est "non". Conduire belle-maman et les enfants, cela ne pas vous ruiner en carburant. Qu'on parte seul ou en famille, la différence de consommation reste, en effet, faible (5% en moyenne). En revanche, à l'extérieur de votre véhicule, choisissez bien vos accessoires de rangement. Car une prise au vent trop importante peut se payer cash. Exemple : le coffre de toit, très glouton en essence (15 à 20% en plus suivant les modèles).



Mais il y a pire : le porte-vélo. Pas du tout écolo, il est même particulièrement vorace. La prise au vent est maximum, et cela peut vous coûter un max : 3 euros du kilomètres. Ce n'est pas négligeable si vous effectuez un long trajet.

Vérifiez la pression des pneus

Autre astuce pour moins consommer : détecter les feux au loin, par exemple, permet de ralentir la voiture avec le frein moteur, beaucoup plus économique que le freinage classique. Avec les moteurs actuels, l'injection de carburant se coupe à la décélération.



Vérifier la pression des pneus est capital (au minimum tous les deux mois). Rouler sous-gonflé n'est pas seulement dangereux, mais consomme plus. S'il manque 0,5 bar, c'est plus de 2% de carburant de plus. Sans oublier que dès qu'un arrêt dépasse 20 secondes, couper le contact est plus avantageux que de laisser tourner le moteur.

Outre la vitesse, la climatisation peut sérieusement faire grimper votre facture de carburant (jusqu'à 20 % de plus en ville). Enfin sur un trajet de 500 kilomètres d'autoroute, adopter une vitesse de 120 km/h au lieu de 130 permet d'économiser jusqu'à 5 litres de carburant. Avec le régulateur de vitesse, c'est encore plus facile.