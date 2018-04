publié le 23/04/2018 à 21:38

On ne connaît pas la nature du drame. Une camionnette a renversé lundi 23 avril une dizaine de piétons dans le centre de Toronto, tuant au moins 9 personnes et en blessant 16 autres, d'après un dernier bilan de la police. "Nous pouvons confirmer que neuf personnes sont mortes et seize ont été blessées", a déclaré en conférence de presse le chef adjoint de la police de Toronto, Peter Yuen.



Le conducteur a finalement été interpellé quelques minutes plus tard par les forces de l'ordre. "La camionnette qui a renversé plusieurs piétons (...) a été localisée et le chauffeur arrêté", a annoncé la police.

Sur des images reprises par les médias locaux, un homme de bonne corpulence, debout sur le côté de la camionnette fait face à un policier armé. "Il y avait un policier et l'homme avait une arme à la main, les deux pointant leur arme sur l'autre", a raconté Carlos, un témoin sur la chaîne CTV News. L'homme lâche ensuite son arme avant d'être maîtrisé, puis menotté sur le capot de la voiture de police et emmené.

La police canadienne a indiqué sur Twitter que "la collision" avait eu lieu à 13h27 (19h27 en France). Cette "fourgonnette blanche" a renversé des passants sur la rue Yong, au coin de l'avenue Finch, au nord du centre-ville de Toronto, selon la police. Au moins "huit à dix" personnes ont été blessées, a indiqué la police de la capitale économique canadienne, avant d'affirmer qu'il était trop tôt pour confirmer ce chiffre.

Des ministres du G7 réunis à Toronto

Cet accident intervient alors que Toronto accueille une réunion des ministres de la Sécurité publique du G7, après avoir été l'hôte ce week-end de la rencontre des ministres des Affaires étrangères des sept pays les plus industrialisés (États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Canada).





Ces faits rappellent les modes opératoires d'attaques à la voiture bélier dans plusieurs grandes capitales, comme à New York, Barcelone, Londres, Nice, Paris, Berlin ou Stockholm, où des éléments radicaux à bord de véhicules ont fauché mortellement des piétons.





La police n'a toutefois pas précisé jusqu'à présent les motifs du conducteur de la camionnette blanche de Toronto.