publié le 19/04/2018 à 08:37

Plus de deux heures n'ont pas suffi à débloquer la situation à Notre-Dame-des-Landes. La négociation entre les autorités et les zadistes a débouché dans une impasse mercredi 18 avril, laissant un sentiment de "gâchis" à Nicolas Hulot.



De son côté, José Bové, député européen, salue malgré tout l’organisation de cette rencontre. "C’était très important que cette réunion ait lieu. Après la semaine vécue, le fait qu’il y ait une première réunion, et même si elle a abouti sur un désaccord, ils ont pu se dire les choses en face. On a renoué les fils du dialogue et si on veut une sortie par le haut, il faut que les gens puissent se parler", assure-t-il évoquant la tenue d'une nouvelle réunion vendredi 20 avril.

Face à la "main tendue" du gouvernement, José Bové appelle dorénavant les zadistes à "débloquer les routes". "Les routes doivent être libre de circulation et là-dessus, je crois qu’il n’y a pas ambiguïtés possibles. Il faut clairement discuter des projets mais dans le même temps, il faut la libre circulation. On ne peut pas avoir un combat dans le combat. Ça n’a pas de sens", explique le député européen.

Après l'abandon du projet d'aéroport pour lequel il avait milité, Nicolas Hulot avait assuré que le gouvernement était "en droit d'attendre un geste, et plus qu'un geste, un retour à l'ordre". Il appelait dès lors les opposants à "reconnaître les gestes qui ont été faits".