Barbara Bush, femme et mère de présidents, est décédée

publié le 18/04/2018 à 02:17

Barbara Bush, femme de l'ancien président américain George H. W. Bush et mère de l'ancien président George W. Bush, est décédée mardi, selon un communiqué posté sur Twitter par le porte-parole de son mari. "Barbara Bush est décédée le mardi 17 avril 2018 à 92 ans", a précisé le communiqué diffusé par Jim McGrath, qui avait fait savoir dimanche qu'elle avait décidé d'arrêter son traitement médical.



"Après une récente série d'hospitalisations et après avoir consulté sa famille et ses médecins, Mme Bush, maintenant âgée de 92 ans, a décidé de ne pas poursuivre son traitement médical et va se concentrer à la place sur des soins palliatifs", avait-il précisé, évoquant une santé "déclinante".

Barbara Pierce est née en juin 1925 dans l'Etat de New York. Elle a rencontré George H. W. Bush à 16 ans avant de l'épouser trois ans plus tard. Ensemble ils ont eu six enfants, dont George W. Bush, président des Etats-Unis entre 2001 et 2009, et Jeb Bush, gouverneur de Floride entre 1999 et 2007 et candidat malheureux aux primaires républicaines pour la Maison Blanche en 2016. Son mari a dirigé le pays entre 1989 et 1993.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on the passing of Barbara Pierce Bush this evening at the age of 92. pic.twitter.com/c6JU0xy6Vc — Jim McGrath (@jgm41) April 17, 2018

Ton acerbe et piques acérées

Pilier de l'une des familles les plus puissantes d'Amérique, l'ancienne Première dame était une figure respectée qui défendait farouchement son clan. Cheveux très blancs, collier de perles et style guindé, elle sut faire évoluer son image pendant la présidence de son époux George Bush puis sous celle de son fils George W. pour devenir "la Première Grand-Mère" de l'Amérique.



Mais elle était aussi connue pour son ton parfois acerbe et les piques acérées qu'elle n'hésitait pas à lancer pour défendre sa famille, et plus particulièrement son époux.

Dans une Amérique de plus en plus divisée, Barbara Bush restait une figure bien-aimée par de nombreux politiques de tous bords.