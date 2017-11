publié le 11/11/2017 à 01:44

Le début de semaine prochaine s'annonce chargé pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État se rendra en effet lundi 13 et mardi 14 novembre en banlieue parisienne puis dans les Hauts-de-France où il ira à la rencontre d'associations et d'acteurs locaux pour évoquer avec eux la politique de la ville.



Lundi après-midi, le Président abordera cette thématique dans un premier déplacement à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, en compagnie du ministre de la Cohésion des territoires Jacques Mézard et de Julien Denormandie, son secrétaire d'État. Il se rendra ensuite dans les Hauts-de-France pour un dîner sur le thème de la "discrimination", après avoir visité en début de soirée La Condition publique à Roubaix, une ancienne usine réhabilitée en espace culturel.

Mardi, le chef de l'État se rendra à Tourcoing, notamment accompagné du ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, ancien maire de la ville. Emmanuel Macron partagera un petit-déjeuner avec "une vingtaine d'acteurs locaux de la politique de la ville et d'habitants" dans un centre social, avant de se faire présenter l'entreprise Arkama, spécialisée dans le jeu vidéo.



Le chef de l'État prononcera ensuite un discours sur la politique de la ville à Plaine Images, ancien site industriel réhabilité et consacré aux industries créatives (jeux vidéo, marketing digital, web, e-learning etc).