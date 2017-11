En une semaine huit policiers et gendarmes se sont suicidés en France

publié le 13/11/2017 à 03:42

En seulement une semaine, huit membres des forces de l'ordre ont mis fin à leurs jours, dont l'ex-patron de la lutte contre le hooliganisme. Après quelques années d'accalmie, policiers et gendarmes craignent qu'en 2017 le fléau des suicides dans leurs rangs ne retrouve ses plus hauts niveaux.



Ils sont gardiens de la paix ou commissaire de police, gendarme membre d'une unité d'intervention ou commandant une brigade de proximité, fonctionnaires ou militaires exerçant en zone rurale ou dans l'agglomération parisienne et ils font partie des 46 policiers et 16 gendarmes qui se sont donnés la mort depuis le début de l'année 2017, selon un décompte initial du ministère de l'Intérieur complété par l'AFP.

Dimanche, c'est le commissaire Antoine Boutonnet, ex-chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme, qui a été retrouvé mort, après avoir probablement mis fin à ses jours avec son arme de service, au terme d'une semaine noire dans les rangs des forces de l'ordre. Dans la soirée, ce terrible bilan s'aggravait encore avec un nouveau suicide d'une policière dans la région de Perpignan.

Gérard Collomb veut agir

Pour la seule semaine qui vient de s'écouler, six policiers et deux gendarmes ont mis fin à leurs jours, selon un nouveau bilan transmis par la place Beauvau. Cette accélération du nombre de suicides a conduit le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a demandé dimanche soir aux directeurs généraux de la Police nationale, de la Gendarmerie et de la Sécurité intérieure "une évaluation des mesures mises en œuvre pour prévenir les suicides parmi les forces de l'ordre".



Gérard Collomb a annoncé en outre vouloir réunir "rapidement les représentants des policiers et gendarmes pour évoquer les dispositifs de prévention existants et les moyens d'en renforcer encore l'efficacité".