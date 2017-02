REPLAY - Le président américain a serré la main de son homologue japonais, pendant 19 minutes. Tandis que ce dernier ne sait pas comment s'en dérober.

par Marie-Pierre Haddad publié le 13/02/2017 à 23:32

Donald Trump a reçu son homologue japonais à la Maison Blanche, le 12 février dernier. Les deux hommes politiques ont partagé samedi en Floride une journée de golf "relaxante et productive" qui s'est achevée par une manifestation d'unité sur le dossier nord-coréen.



Leur rencontre a été commentée par les internautes, et en particulier un geste : a poignée de main échangée entre Donald Trump et Shinzo Abe. Dans une vidéo, on observe les dirigeants assis dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Jusqu'ici rien d'inhabituel, sauf que la poignée de main a duré 19 secondes. Les internautes ont souligné l'échange et le fait que le président américain a l'air de broyer la main de son interlocuteur qui tente désespéramment de la retirer. Un photographe demande alors aux deux hommes de le regarder, en japonais.

> Trump shakes Japanese PM's hand for 19 seconds

Donald Trump demande alors "Qu'est-ce qu'il vient de dire ?". Le premier ministre japonais lui traduit : "Regardez moi, s'il vous plaît". "À cet instant, le président américain, se méprenant totalement, se tourne vers le Premier ministre japonais pour le regarder fixement, à quelques dizaines de centimètres de son visage, au lieu de se tourner vers le photographe", comme le raconte Le Parisien.

