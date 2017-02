Un groupe de 9 skieurs a été enseveli par la coulée de neige. Quatre d'entre eux sont décédés.

Au moins quatre morts après une avalanche à Tignes, en Savoie

13/02/2017

Un groupe de skieurs 9 personnes a été emporté ce lundi 11 février par une avalanche dans un secteur hors-piste de Tignes, en Savoie. Selon les secours, qui sont rapidement intervenus, il y a au moins quatre morts.



L'alerte a été donnée à 11 heures dans un secteur situé à 2.100 mètres d'altitude. Les CRS de Courchevel ont immédiatement envoyé un premier hélicoptère pour porter secours aux skieurs, puis rapidement, la base hélicoptère de Modane a été appelée en renfort sur place.



Selon le chef de poste des CRS de Courchevel, l'avalanche s'est déroulée dans un secteur où la neige s'empile et ne peut s'évacuer. Pour ces raisons, les recherches pour retrouver les victimes enfouies pourraient prendre du temps, selon des informations de France 3.



Selon un communiqué de la station, "à 10H35, une avalanche de 400 mètres de large s’est déclenchée sur le secteur hors-piste de Tovière. Une plaque à vent s’est décrochée suite au passage d’un groupe de skieurs en vacances dans la station, encadré par des professionnels. L’alerte a été donnée par du personnel de la station qui a aperçu la coulée et a immédiatement prévenu les secours.



Les secours ont instantanément été mobilisés grâce aux pisteurs secouristes de Tignes ainsi que plusieurs équipes cynophiles. Du personnel de la station et des moniteurs de ski sont actuellement en train de prêter main forte. Les recherches sont toujours en cours."

Vers 13 heures, "cinq personnes étaient toujours ensevelies avec une grosse accumulation de neige sur eux", indique la CRS d'Albertville, pessimiste sur la possibilité de les sortir vivantes.

C'est le plus grave accident survenu depuis le début de la saison de ski.