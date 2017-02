L'administration Trump a adopté vendredi 3 février de nouvelles mesures sanctionnant les essais de missiles balistiques effectués par Téhéran.

publié le 05/02/2017

La tension est montée d'un cran entre l'Iran et les États-Unis. Le vice-présidente américain Mike Pence a en effet conseillé à Téhéran, dimanche 5 février, de ne pas "tester la détermination" de l'Oncle Sam, alors que l'administration Trump a adopté vendredi 3 février une nouvelle batterie de mesures sanctionnant les essais de missiles balistiques effectués par la République islamique.



'L'Iran ferait bien de regarder le calendrier et de réaliser qu'il y a un nouveau président dans le Bureau ovale", a fulminé l'ultra-conservateur de 57 ans dans une interview sur la chaîne américaine ABC News. La République islamique est accusée par la Maison Blanche de chercher à déstabiliser les monarchies sunnites alliées des États-Unis, et de représenter une menace militaire en cherchant à s'équiper de missiles balistiques.

L'Iran ferait mieux d'y réfléchir à deux fois Mike Pence

Depuis l'investiture de Donald Trump, le 20 janvier dernier, le ton d'a cessé de monter entre les deux pays, qui ont rompu leurs relations diplomatiques depuis les années 1980. L'Iran est "le plus grand État soutenant le terrorisme au monde", a accusé samedi le secrétaire de la Défense américain James Mattis. Dès le lendemain, la Maison Blanche a critiqué l'accord international sur le nucléaire iranien approuvé par l'administration Obama, qui levait les sanctions internationales contre Téhéran.



Donald Trump "écoutera tous ses conseillers, mais ne vous y trompez pas", a prévenu Mike Pence. Et de poursuivre : "La détermination de ce président est telle que l'Iran ferait mieux d'y réfléchir à deux fois avant de continuer son comportement hostile et belliqueux".