Si Fillon renonçait, les votants de la primaire ne pourraient être remboursés

publié le 13/02/2017 à 17:32

Dans les rangs de la Haute Autorité organisatrice de la primaire de la droite et du centre, le maintien de la candidature de François Fillon à l'élection présidentielle est un soulagement. Non pas pour une quelconque raison partisane mais pour l'aspect financier. Car pour voter à ce scrutin, il fallait débourser deux euros à chaque tour. Et devant le succès qu'a rencontré le vote, pas moins de 16 millions d'euros ont été amassés grâce aux 4 millions de votants.



Si François Fillon, dans la tourmente à cause des soupçons d'emplois fictifs qui pèsent sur son épouse Penelope et ses enfants Marie et Charles, avait décidé de renoncer à la course à l'Élysée, ou si la primaire s'était avérée caduque, comme l'annonçait le député Georges Fenech, des demandes de remboursements de la part des votants auraient pu être adressées à la Haute Autorité. Et c'est ici que le bât blesse. Conformément aux exigences de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), les fichiers et les cahiers d'émargement des deux tours du scrutin ont été détruits. Tous, sauf un fichier de 100.000 noms qui a été remis à François Fillon. Il s'agit des électeurs qui ont accepté de donner leurs coordonnées pour être ensuite recontactés.

L'opération de destruction des données a été exécutée en décembre 2016 dans une déchetterie près de Dunkerque, sous l’œil d'un huissier et d'Anne Levade, la présidente de la Haute Autorité de la primaire. Mais pour l'heure, la question du remboursement ne se pose pas. François Fillon compte bien représenter la droite à l'élection présidentielle.