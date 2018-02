publié le 22/02/2018 à 08:47

Outre-atlantique, les passions se déchaînent une semaine après la tuerie qui a fait 17 morts au lycée Stoneman-Douglas de Coral Springs en Floride. Donald Trump a évoqué hier sa solution au problème : armer les enseignants.



Il propose que 20 % du corps enseignant suive un entraînement spécial afin de pouvoir être armé. "Il n'y aurait plus de zones sans armes", autour des établissement scolaires, a affirmé le président américain. Il entend également durcir le contrôle lors de l'achat d'une arme à feu.

Mercredi, Donald Trump recevait à la Maison Blanche plusieurs rescapés de la tuerie de Floride. Car le mouvement qui s'est créé au lendemain de la tuerie prend de l'ampleur. La jeune génération accuse ses aînés de n'avoir rien fait pour empêcher la multiplication de ces fusillades.

"Les survivants se tiennent debout pour faire changer l'Amérique", explique Philippe Corbé, depuis les États-Unis. Une grande marche doit avoir lieu en mars à Washington, soutenue financièrement par plusieurs célébrités comme George Clooney et Oprah Winfrey.

À écouter également dans ce journal :

- Météo : il fait 24 degrés à New York, du jamais vu depuis 1930. En parallèle, en France; c'est le grand froid qui revient, surtout en début de semaine prochaine. Le Samu social en appelle à l'État pour venir en aide aux sans-abri, au lendemain des chiffres révélés par la mairie de Paris selon lesquels quelque 3.000 personnes dorment dans les rues de la capitale cet hiver.



- Nucléaire : à Bure, dans la Meuse, une opération de police a été lancée tôt ce jeudi matin afin de déloger les opposants au futur site d'enfouissement de déchets nucléaires. Des opposants qui dénoncent un coup de force de la part de l'État.



- SNCF : les syndicats de cheminots redoutent une réforme de l'entreprise ferroviaire par ordonnances. Et si pour l'instant, à Matignon on affirme que rien n'est encore décidé, certains, comme la CFDT, brandissent déjà la menace d'une grève reconductible.



- Transport aérien : les salariés d'Air France sont en grève, et réclament une augmentation générale de 6 %. Le trafic sera fortement perturbé, avec 50 % des vols long-courriers annulés. Les trois quarts des vols moyen-courriers devraient être assurés, de même que 85 % des vols courts.



- Élysée : Emmanuel Macron recevra jeudi soir quelque 1.000 exploitants agricoles. Ils sont nombreux à craindre de voir leur exploitation sortir de la carte des zones défavorisées, ce qui entraînerait alors une perte des aides européennes.



- Syrie : Emmanuel Macron demande à l'ONU une trêve humanitaire dans la Ghouta orientale, cible de bombardements. Sous "prétexte de la lutte contre les terroriste, le régime avec certains alliés a décidé de s'en prendre à des populations civiles et visiblement à certains de ses opposants", regrette le président qui veut donc une évacuation des civils et l'acheminement d'une aide humanitaire sur place.



- Gouvernement : en visite dans le Nord avec Édouard Philippe, Gérald Darmanin peut compter sur le soutien des élus locaux. Et notamment sur celui de Jean-René Lecerf, président du Conseil départemental du Nord qui crie "halte aux feux", après les plaintes pour viol et abus de faiblesse qui visent le ministre de l'action publique. "Je le connais depuis longtemps, je n'ai aucun doute sur sa sincérité", a déclaré Jean-René Lecerf, à l'origine d'une pétition de soutien à Gérald Darmanin.



- Les Républicains : selon un sondage Elabe, Laurent Wauquiez a convaincu lors de son passage chez mardi chez Ruth Elkrief où il était venu s'expliquer sur les propos tenus devant des étudiants de l'EM Lyon. Si 57 % des personnes interrogées ont estimé que ces propos étaient "choquants", ils sont 70 % a estimer que le patron des républicains a eu raison de les assumer.



- Affaire Ramadan : la cour d'appel de Paris doit statuer jeudi sur la remise en liberté du théologien. Les grands recteurs de Lyon et Villeurbanne demandent sa remise en liberté, et dénoncent une chasse à l'homme.



- JO : nuit difficile à Pyeongchang pour les Français. En slalom, les Français ont échoué au pied du podium. Clément Noël, Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet ont terminé 4e, 5e et 6e de la compétition.