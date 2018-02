Réforme de la SNCF : "C'est la fin d'un mythe", estime Alain Duhamel

publié le 20/02/2018 à 21:18

J'aimerais bien croire qu'on peut éviter une grande grève à la SNCF, mais je me méfie. Alors c'est vrai que pour l'instant, il n'est question que d'une grande manifestation le 22 mars. Et encore, pour l'instant ce n'est que la CGT, FO et la fonction publique. Les autres, on va voir s'ils y participent.



Et puis on sait bien qu'il y a des précautions qui sont prises, que la ministre des Transports a reçu les syndicats et a bien souligné le fait qu'il s'agissait pour les statuts, des nouveaux arrivants, ou des petites lignes. D'ailleurs les engagements du gouvernement, ses objectifs, ses méthodes, c'est lundi prochain que ça va être présenté.

Mais pour les cheminots ce qui se passe, c'est la métamorphose de la SNCF. C'est la fin de leur maison telle qu'elle existait, c'est la fin d'un mythe. Il y a beaucoup de gens pour les pousser à aller loin. Il y a les fonctionnaires chez qui on remet en cause un certain nombre de choses.

Au fond la question, c'est de savoir si la grève existera ? Moi je pense qu'elle existera. L'autre question, c'est si elle sera très dure ? L'opinion d'une part, les cheminots ensuite, et a fortiori le président sont plus ouverts qu'en 1995.