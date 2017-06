publié le 06/06/2017 à 07:42

L'attentat de Londres a fait au moins 7 morts et près de 50 blessés le week-end dernier. La France paie un lourd tribut, avec un décès, quatre blessés et deux personnes disparues. Le père de Noémie en fait partie. Elle explique que son petit frère était au téléphone avec leur père quand "il a entendu quelqu'un crier derrière". Le téléphone s'est alors éteint, le petit frère de Noémie a tenté de rappeler son père, sans succès. "Depuis aucune nouvelle". "C'est la sœur de sa copine qui m'a rappelé pour me dire qu'ils étaient sur les lieux de l'attentat. Sa copine, Christine, est hospitalisée. Elle a le bassin fracturé et quant à mon père, on ne sait pas où il se trouve", a-t-elle confié sur RTL.



Pour retrouver les deux ressortissants français disparus, l'enquête est menée par les autorités britanniques, avec le concours du Quai d'Orsay qui fournit des prélèvements ADN. Pour Xavier, le père de Noémie, les recherches sont étendues dans la Tamise, où il aurait pu se jeter pour échapper à l'attaque. Pour Sébastien, l'autre Français, des photos sont affichées dans les rues de Londres et des appels à témoin ont été lancés sur les réseaux sociaux.

À écouter également dans ce journal

- ATTENTAT DE LONDRES - La police britannique a identifié deux des terroristes et diffusé leur photo. Il s'agit de Khuram Butt et Rachid Redouane. Le premier était apparu dans un documentaire de la chaîne Channel 4 intitulé "Mon voisin le djihadiste", dans lequel il affichait sa radicalisation.

- ATTENTAT DE LONDRES - Sadiq Khan, le maire de Londres, a participé à un rassemblement lundi soir en hommage aux victimes. Il en a profité pour répondre à Donald Trump : "Je n'ai pas le temps de répondre à ses tweets, je ne vais pas lui dérouler le tapis rouge alors que sa politique va à l'encontre de tout ce qu'on fait".



- LÉGISLATIVES - La République en Marche fait un carton chez les Français de l'étranger, qui ont déjà voté pour le premier tour. Les candidats investis par le parti d'Emmanuel Macron arrivent en tête dans les 10 circonscriptions.



- ROLAND-GARROS - Deux Françaises sont en quarts, après le succès de Caroline Garcia lundi face à Alizé Cornet. Kristina Mladenovic a rendez-vous ce mardi avec Timea Bacsinszky pour une place en demi-finales. Chez les messieurs, il n'y a plus de Tricolore, Gaël Monfils a été éliminé par Stan Wawrinka.