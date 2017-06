Attentat à Londres : "Tuez-les tous" lâche un élu américain au Congrès

et AFP

publié le 06/06/2017 à 05:00

"Pas de quartier pour les suspects islamiques radicalisés", a lâché Clay Higgins, élu républicain au Congrès américain, ce dimanche 4 juin sur sa page Facebook, au lendemain de l'attentat qui a frappé Londres. Cet ancien policier, représentant une circonscription de Louisiane depuis janvier, a accompagné sa publication d'une photographie de l'un des assaillants présumés de l'attaque de samedi, qui a fait sept morts et des dizaines de blessés. "Chassez-les, identifiez-les, et tuez-les tous. Tuez-les tous", a-t-il ajouté. "Au nom de ce qui est bien et droit. Tuez-les tous".



Le membre de la Chambre des représentants a estimé que "la chrétienté" était "en guerre contre l'horreur islamique". Cet appel apparent à une forme de justice sommaire a été condamné par l'association de défense des droits civiques Aclu, qui y a vu des propos "se heurtant fondamentalement aux principes sur lesquels ce pays s'est bâti".

"Je n'ai jamais été accusé d'être politiquement correct", a expliqué le parlementaire lundi dans un communiqué face aux critiques. "Le sens de propos francs est souvent mal décrit ou mal compris. Je ne cherche qu'à donner la priroité à la sécurité nationale et à protéger les vies américaines". Clay Higgins, 55 ans, est un habitué des déclarations musclées. En Louisiane, le policier était surnommé "le John Wayne cajun", rendu célèbre par des vidéos dans lesquelles, armé jusqu'aux dents, il qualifiait les membres de gangs de "barbares" et d'"animaux". Il avait démissionné du bureau du shérif en 2016.