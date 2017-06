publié le 05/06/2017 à 11:04

Dernier rescapé Français dans le tableau messieurs de ce Roland-Garros 2017, Gaël Monfils défie "un bon pote" pour une place en quarts de finale, le Suisse Stan Wawrinka. Le défi s'annonce de taille contre le lauréat de l'édition 2015, qui a fait des Français ses proies favorites. En sept affrontements avec des locaux depuis 2011 sur la terre de la porte d'Auteuil, le numéro 3 mondial en a gagné six. Seul Jo-Wilfried Tsonga a réussi à le faire trébucher en 2012, mais il a aussi perdu (deux fois), comme Gilles Simon, Richard Gasquet et Jérémy Chardy.



Les deux joueurs, à égalité dans leurs confrontations (2-2), ne se sont plus affrontés depuis 2011 à l'Open d'Australie (3e tour) et un succès de Wawrinka. Jour après jour, ce dernier s'affirme comme le rival numéro 1 de Rafael Nadal, le grand favori du tournoi en quête de la "decima" (10e trophée). Il n'a, comme le Majorquin, pas lâché un seul set en cours de route et a retrouvé un haut niveau lors de ses derniers matches face à deux joueurs imprévisibles, l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov puis l'Italien Fabio Fognini.

Monfils (16e mondial), lui, a beaucoup moins de certitudes et de repères, et son état de forme, après des pépins répétés à la jambe gauche durant la préparation, reste une énigme. Avant Roland-Garros, il n'avait joué que deux matches (deux défaites) et n'a pas vraiment eu à combattre à Paris. Après des succès sur les modestes Allemand Dustin Brown et Brésilien Thiago Monteiro, il a bénéficié au 3e tour de l'abandon de Richard Gasquet, touché à la cuisse droite quand le match devenait intéressant (7-6, 5-7, 4-3 pour Monfils).

En 3e match sur le central avant Cornet-Garcia

Ce Monfils-Wawrinka est programmé en 3e match sur le court central. Il sera suivi du duel entre Caroline Garcia et Alizé Cornet, qui assurera la présence d'une deuxième Française en quarts de finale au côté de Kristina Mladenovic. L'affiche promet des étincelles après les polémiques liées à la Fed Cup. Garcia n'a pas digéré les piques de sa compatriote après son choix de faire l'impasse sur la campagne 2017 de la compétition par équipes pour privilégier sa carrière individuelle.



La journée démarre avec deux autres 8es du simple dames. Sur le court central, l'Espagnole Carla Suarez Navarro se frotte à la Roumaine Simona Halep, finaliste en 2014. Sur le court Suzanne-Lenglen, l'Ukrainienne Elina Svitolina part favorite devant la Croate Petra Martic.