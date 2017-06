publié le 06/06/2017 à 07:38

Ce n'est pas la première prise de bec du genre dans la Péninsule. Mais si elle est cette fois-ci d'une envergure inhabituelle, c'est aussi parce que le Qatar partage avec l'Iran - l'épouvantail de Péninsule arabique - un immense champ gazier, et que Doha est en position de force sur le marché très lucratif et très prometteur du gaz naturel liquéfié. Doha en est le troisième exportateur mondial. Or l'Égypte, en pointe avec l'Arabie saoudite dans l'isolement de ce minuscule pays, vient de confirmer la présence de réserves exceptionnelles de gaz au large de ses côtes en Méditerranée. C'est potentiellement l'un des réservoirs le plus important de la planète. Mettre le Qatar à l'index et le couper du circuit international, c'est aussi favoriser le Caire au détriment de Doha.



Les pays du Golfe sont de piètres nations sur le plan militaire. Ils se font donc la guerre par d'autres moyens. Le Qatar va souffrir, c'est une certitude. Mais la seule façon de torpiller son économie serait un blocus des voies maritimes qui lui permettent d'exporter son gaz. Et ça c'est inenvisageable : ni l'Iran, ni les grands pays occidentaux (États-Unis en tête) ne le toléreront. En clair, ce pays va avoir du mal à respirer, mais il ne va pas finir asphyxié.