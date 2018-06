publié le 11/06/2018 à 18:53

Après le refus des gouvernements italiens et maltais, c'est finalement l'Espagne qui va accueillir les passagers de fortune de l'Aquarius dans le port de Valence. Le navire humanitaire compte à son bord 629 réfugiés secourus au large de la Libye. Affrété par l'ONG française SOS Méditerranée, il est bloqué depuis 48 heures entre Malte et la Sicile, avec interdiction d'accoster.



Malte et l'Italie ont fermé leurs ports et la situation sur l'Aquarius est devenue critique : certains réfugiés sont à l'agonie et le niveau des vivres est au plus bas. C'est donc pour "éviter une catastrophe humanitaire" que le gouvernement espagnol a déclaré cet après-midi l'ouverture du port de Valence.

Pour l'instant, le navire n'a toujours pas bougé, faute d'autorisation officielle. Pourtant, le temps presse et les côtes espagnoles sont encore à 1.300 km.

À écouter également dans ce journal

Une dizaine de sites pétroliers sont interdits d'accès par des agriculteurs, dont les tracteurs se trouvent devant les raffineries pour protéger les cultures de colza françaises. Trois jours de grèves reconductibles sont en cours pour protester contre la décision de Total d'importer de l'huile de palme.



La quinzième séquence de grève de la SNCF débute dans deux heures. Elle durera jusqu'à jeudi 14 juin au matin. Prévoyez trois TGV et trois Transiliens sur cinq, ainsi qu'un TER sur deux. L'intersyndicale espère une mobilisation forte des cheminots ce mardi 12 juin, à la veille de l'adoption de la loi par l'Assemblée nationale.



Des regards inquiets sont toujours tournés vers le ciel avec 37 départements en vigilance orange : attention eux orages et aux crues de la Vendée au Grand-Est. Gare aussi aux fortes pluies et inondations dans le Sud-Ouest. Il faudra attendre après-demain pour une accalmie générale.





H-9 pour le sommet historique entre les États-Unis et la Corée du Nord sur le terrain neutre de Singapour. Donald Trump affiche déjà sa confiance sur le démantèlement express du programme nucléaire du pays de Kim Jong-un.