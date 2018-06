Donald Trump et Kim Jong Un se rencontrent à Singapour le 12 juin.

et AFP

publié le 11/06/2018 à 17:59

Une rencontre annulée avant d'en prévoir une autre : pendant plusieurs semaines, Donald Trump et Kim Jong-Un ont soufflé le chaud et le froid. Allaient-ils se rencontrer ? Ou continuer à se houspiller chacun depuis leur pays respectifs. Désormais, la rencontre entre les deux dirigeants est proche. Elle se tiendra mardi 12 juin à 9 heures locales, dans un hôtel de luxe de la cité-État asiatique, Singapour.



La question du menu, s'ils déjeunent ensemble, n'est semble-t-il pas tranchée pour l'heure, puisque sa composition pourrait renvoyer des messages, note Franceinfo. Mangeront-ils singapourien ? Cela renverrait une image de neutralité, d'absence de consensus. S'ils mangeaient un repas composé de mets américains et nord-coréens, en revanche, cela pourrait être interprété comme une ouverture. Un casse-tête jusque dans les assiettes.

Autres problématiques : se serreront-ils la main ? Y aura-t-il une photo officielle de leur rendez-vous, et si oui, où sera-t-elle immortalisée ? Beaucoup de questions qui peuvent paraître légères et qui pèseront pourtant lourd dans la diplomatie, alors que ces deux États n'entretiennent officiellement aucune relation diplomatique. Ce sera "un sommet entre deux prédateurs", notait le journaliste Sébastien Falletti, spécialiste de la Corée du Nord, à l'antenne de RTL.

Idéologie ou realpolitik ?

Incontournable sujet de ce sommet potentiellement explosif : la dénucléarisation de la péninsule coréenne et la levée des sanctions américaines. L'activité nucléaire de la Corée du Nord cristallise les tensions avec le Sud et les pays de la région comme le Japon ou la Chine. Donald Trump réussira-t-il a arracher un compromis, là où tous avant lui ont échoué ?



Le milliardaire, connu pour son comportement imprévisible, parfois fantasque, s'est illustré dernièrement au terme du G7. Après avoir donné son aval à l'accord conclu, il a décidé de s'en dédire quelques heures après par un simple tweet. Un éventuel accord avec Kim Jong-un pourrait-il souffrir du même sort ?



Washington réclame une dénucléarisation "complète, vérifiable et irréversible" de la Corée du Nord. Pyongyang s'est déclaré favorable à une dénucléarisation de la péninsule, mais cette formule très vague laisse la place à d'innombrables interprétations. "Je pense que cela va très bien se passer", a déclaré en amont Donald Trump, optimiste. Du côté nord-coréen, silence assourdissant.