publié le 11/06/2018 à 06:50

Les orages continuent de balayer la France. Ce lundi 11 juin, Météo France a placé 27 départements en vigilance orange orages, inondation et pluie-inondation.



"Risques d'orages ponctuellement forts en France. Pluies et orages plus fréquents du Bassin Parisien aux pays de Loire, amenant à des cumuls élevés notamment sur le sud des Pays de Loire. Crue marquée sur la Gimone et la Vilaine", peut-on lire sur le site de Météo France.

Les départements placés en vigilance orages sont : Ille-et-Vilaine (35), Mayenne (53), Orne (61), Sarthe (72), Aisne (02), Cher (18), Eure (27), Eure-et-Loire (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Oise (60), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), et Val-d'Oise (95).

Ceux placés en vigilance orange pluie-inondation sont : Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49) et Vendée (85).



Ceux placés en vigilance orange inondation sont : Gers (32) et Tarn-et-Garonne (82).



Par ailleurs, Météo France a levé la vigilance pour : Ariège (09), Aveyron (12), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82) et Haute-Vienne (87).

Météo France place 27 départements en vigilance orange Crédit : Météo France