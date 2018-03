publié le 25/07/2016 à 11:39

L’Aquarius , est un bateau de 77m affrété par SOS Méditerranée, une association financée à 99% par des dons privés. Il se trouve actuellement en Sicile, mais s'apprête à appareiller pour une nouvelle fois au large des côtes africaines. Sa mission, secourir les migrants. Il va assurer une présence sur l'axe reliant l'Italie et la Libye. C'est le point de passage le plus meurtrier reliant à l'Europe. Cette année, le taux de mortalité lié à cette traversée est de 5%.



"Notre intention est de sauver ces hommes, ces femmes et ces enfants qui fuient l'enfer", explique Nathalie Achard, la directrice de campagne de SOS Méditerranée, l'association qui a lancé, avec Médecin du Monde, les missions de l'Aquarius. L'opération de sauvetage est principalement financée par les dons des citoyens européens. "Aujourd'hui, il n'y a pas réellement de campagne de sauvetage, donc ce sont les citoyens européens qui se sont motivés", justifie la directrice. Une équipe de Médecins sans Frontières est également à bord pour prendre en charge les migrants. Le bateau peut contenir jusqu’à 400 personnes.

Mais ce n'est pas la première expédition de l'Aquarius. "Nous avons porté secours à 4.488 personnes", témoigne Nathalie Archard, avant d'ajouter, "il y a même un enfant qui est né à bord de l'Aquarius en mai dernier." Pourtant, la militante associative ne se fait pas d'illusions : "cela ne représente qu'une part infime". Elle rapporte que le taux de mortalité sur cet axe a plus que doublé en un an. "Aujourd'hui, il est dit que le taux de mortalité est de 5%. C'était 2% l'an dernier, on voit qu'il y a une explosion des chiffres et ce n'est que la partie visible", déplore-t-elle.

"C'est l'enfer qui pousse ces gens à partir de chez eux. Et quoi qu'il arrive, quand on est dans l'enfer, on veut s'en sortir." Ainsi d'après la directrice, cette campagne n'encourage pas les trafics liés à l'immigration qui existeraient inexorablement. "Porter secours (…) c'est juste un acte humain. Depuis que l'on est petit, on nous apprend qu'il faut porter secours. Pourquoi on ne le fait pas en Méditerranée ?", questionne-t-elle. Depuis le début de l'année, 66 000 migrants sont arrivés en Italie à une fréquence de 3000 personnes par semaine. Si leur demande d'asile n'est pas acceptée, ils sont renvoyés chez eux. Actuellement 135.000 migrants sont en attentes de réponse dans le pays.