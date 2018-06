Migrants : près d'une soixantaine de personnes noyées en Méditerranée

publié le 04/06/2018 à 00:44

Un nouveau drame s'est déroulée en Méditerranée. Près d'une soixantaine de migrants sont morts depuis samedi 2 juin au large de la Tunisie et de la Turquie en tentant de rejoindre l'Europe, au moment où le nouveau ministre de l'Intérieur italien a martelé en Sicile son discours anti-immigration.





Quarante-huit corps ont été repêchés au large des côtes du gouvernorat de Sfax, dans le sud de la Tunisie et 68 migrants ont pu être secourus, a indiqué dimanche 3 juin le ministère de la Défense dans un bilan encore provisoire. Il a été publié vers 19h locales (18h GMT), après l'arrêt des opérations de recherche qui doivent se poursuivre lundi 4 juin dans la matinée, a affirmé le colonel Mohammed Salah Sagaama, commandant de la base navale de Sfax. Ce naufrage de migrants est le plus meurtrier en Méditerranée depuis le 2 février quand 90 personnes, en majorité des Pakistanais, sont mortes noyées au large de Zouara, dans l'ouest de la Libye, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Le bateau avait une capacité maximale de 75 à 90 personnes mais on était plus de 180" Un rescapé Tunisien Partager la citation





L'embarcation avait été repérée dans la nuit alors qu'elle était "sur le point de couler" au large de l'archipel de Kerkennah, selon le ministère de l'Intérieur tunisien. L'identité des personnes décédées n'est pas connue. Parmi les rescapés figurent 60 Tunisiens, un Libyen et sept ressortissants d'autres pays du Maghreb et d'Afrique sud-saharienne, a-t-il ajouté. "Le bateau avait une capacité maximale de 75 à 90 personnes mais on était plus de 180", a raconté Wael Ferjani, un survivant tunisien. Alors que l'eau s'infiltrait dans l'embarcation, des migrants ont sauté à l'eau et certains se sont noyés, a-t-il ajouté.