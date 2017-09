Corée du Nord : Kim Jong-Un en passe d'avoir l'arme nucléaire

publié le 16/09/2017 à 01:36

La Corée du Nord fait de nouveau fi des sanctions internationales. Ce samedi 16 septembre, le leader nord-coréen a fait savoir, via l'agence de presse locale KCNA, qu'il promettait que son pays aurait l'arme nucléaire. Kim Jong-Un précise que son but est de parvenir à "un équilibre des forces avec les États-Unis et de faire en sorte que les dirigeants américains n'osent même plus envisager une option militaire contre la République populaire démocratique de Corée".



D'après l'agence KCNA, le leader nord-coréen a également annoncé que la Corée du Nord était proche d'avoir l'arme nucléaire, et ce, en dépit des sanctions internationales. Depuis plusieurs mois, Pyongyang multiplie les tirs de missiles. Une nouvelle provocation donc, malgré les huit salves de sanctions votées par l'ONU contre la Corée du Nord.

"Nous devons clairement montrer à ces grandes puissances nationalistes comment notre pays a atteint son objectif de disposer de l'arme nucléaire, et ce, malgré leurs sanctions illimitées et leur blocus", a insisté le leader nord-coréen.



Selon Kim Jong-Un, toujours cité par KCNA, le tir d'un missile à portée intermédiaire Hwasong-12 ce vendredi matin, au-dessus du Japon, a été un succès et a permis d'augmenter les "capacités nucléaires militaires" de son régime. De quoi refroidir encore un peu plus les relations entre Kim Jong-Un et Donald Trump, pourtant déjà glaciales.