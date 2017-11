Kim Jong Un et Choe Ryong Hae à Pyongyang le 13 avril 2017.

et AFP

publié le 28/11/2017 à 21:18

La Corée du Nord a effectué un nouveau tir de missile balistique, ce mardi 28 novembre, a indiqué l'agence sud-coréenne de presse Yonhap, précisant que les militaires sud-coréens et américains analysaient les données. Il s'agit du premier tir depuis plus deux mois, dans une nouvelle provocation vis-à-vis de la communauté internationale qui a renforcé les sanctions contre Pyongyang.



Le missile, dont le type n'a pas été identifié dans l'immédiat, a été tiré vers l'est depuis la province du sud Pyongan. Le tir nord-coréen intervient huit jours après la décision de Washington de réinscrire la Corée du Nord sur la liste noire des "États soutenant le terrorisme", un geste qualifié de grave provocation par Pyongyang.

En réaction à ce tir, l'armée sud-coréenne a effectué un essai de "frappe de précision", selon Yonhap, citant l'état-major sud-coréen. Ce nouveau tir de missile balistique nord-coréen intervient après une pause de plus de deux mois. Le 3 septembre, la Corée du Nord menait son sixième essai nucléaire, le plus puissant à ce jour, qui concernait selon les autorités nord-coréennes une bombe H suffisamment petite pour équiper un missile.

Trump informé alors "que le missile était encore en vol"

Les militaires américains ont détecté ce "probable tir de missile" par la Corée du Nord, selon un responsable du Pentagone. "Vers 13h30 nous avons détecté un probable tir de missile en provenance de Corée du Nord", a précisé le porte-parole du Pentagone, le colonel Rob Manning.



Le président américain Donald Trump a été informé d'un tir de missile par la Corée du Nord alors que l'engin balistique était encore en vol, a indiqué la Maison Blanche mardi 24 novembre. Le président devrait s'exprimer depuis la Maison Blanche dans la soirée du mardi 28 novembre. Donald Trump était en visite au Congrès au moment du tir, "et il a été informé de la situation en Corée du Nord tandis que le missile était encore en vol", a indiqué Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison Blanche.