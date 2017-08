publié le 30/08/2017 à 06:37

Au Kenya, on trouve des sacs en plastique partout, accrochés aux arbres dans la savane, dans les parcs naturels. Vous avez ces magnifiques paysages de safari avec des girafes, des zèbres et des milliers de sacs en plastique. Ils sont donc interdits dans ce pays depuis lundi 28 août. Les peines prévues sont lourdes : jusqu'à 32.000 euros d'amende et quatre ans de prison. Cela concerne surtout les commerçant ou les fabricants. Le gouvernement a été clair : plus un seul sac vendu ou donné au Kenya. Les habitants, depuis six mois, ont dû s'habituer aux cabas en tissus.



Beaucoup de pays d'Afrique sont aussi partis en guerre contre les sacs en plastique, comme le Mali, le Sénégal et le Maroc. Certains ont même agi beaucoup plus vite que nous pour les interdire. Le Rwanda l'a fait huit ans avant la France. Là-bas aussi on risque la prison. Kigali, la capitale, est devenue la ville la plus propre d'Afrique.

Ces sacs empoisonnent les rivières, ils bouchent les canalisations et cela provoque des inondations. Les tortues de mer s'étouffent en les prenant pour des méduses. On les retrouve en mille morceaux dans l'estomac des poissons. Le plastique est une plaie qui menace surtout les animaux marins. Selon le Forum économique mondial, il pourrait y avoir en 2050 plus de plastique que de poissons dans les océans.