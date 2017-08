publié le 29/08/2017 à 07:41

En dix ans, la côte est des États-Unis a été touchée par quatre ouragans exceptionnels. Katrina, en Louisiane en 2005, avait fait 1.800 morts et 150 milliards de dollars de dégâts. Il y a eu ensuite Ike, déjà au Texas (37 milliards) et Sandy à New York (50 milliards). Le dernier, Harvey, pourrait donc être le plus coûteux. Car Houston est sous l'eau. Cette partie de la côte au Texas abrite le tiers de la production pétrolière du pays.



Aucun climatologue ne vous dira avec certitude que cette tempête-là est liée directement au réchauffement climatique. Il y a déjà eu des tempêtes violentes dans l'Histoire, mais ce genre de catastrophe devrait se multiplier. Cela, 99% des climatologues en sont certains. La hausse des température augmente la fréquence des cyclones. D'abord parce que les océans stockent la chaleur. Donc quand un cyclone arrive, la quantité de pluie est plus importante. Comme en plus le niveau des mers s'élève (19 centimètres depuis un siècle), l'eau rentre plus facilement dans les terres. Cela provoque de inondations toujours plus spectaculaires.

Aux États-Unis, les perturbations du climat se voient partout. En Californie, les gens peignent leur pelouse en vert à cause de la sécheresse permanente et rebouchent leur piscines. Il y a eu ces gigantesques incendies l'an dernier vers Los Angeles. Tout cela pousse de nombreuses villes ou états à prendre des mesures contre le réchauffement. Même si le président Donald Trump pense, lui, toujours que c'est un canular.