L'application Naturalist, c'est vraiment bien fait et on apprend plein de choses. Dès que vous rencontrez un oiseau, un papillon, un mammifère ou un reptile qui vous intrigue, vous faites une photo. L'outil va vous aider à savoir ce que c'est. D'abord, Naturalist vous géolocalise. Il sait dans quelle région vous êtes et il va vous proposer toute une liste de noms d'espèces locales. Si vous reconnaissez celle qui est sur votre photo, vous l'enregistrez.



Cela permet a la fois d'apprendre, de reconnaître, de mettre un nom sur un grenouille ou un oiseau et d'aider les scientifiques. Car tout ce que vous allez observer va être utilisé pour inventorier les espèces pour savoir si on voit plus d'écureuils, de rouges-gorges ou d'hirondelles C'est assez ludique, et vous avez accès aux observations des autres.

À Paris, on voit que l'oiseau le plus photographié est le pigeon. Rien d'étonnant. Mais quelqu'un a vu aussi une mésange à longue queue au cimetière du Père-Lachaise, une mouette rieuse vers l'Institut du monde arabe ou un rouge-gorge près du canal Saint-Martin. Si vous consultez l'application en Bretagne ou en Haute-Savoie vous aurez d'autres observations. L'application recense à peu près toutes les espèces en France. C'est une énorme base de données.