La Chine veut construire une "ville-forêt" pour lutter contre la pollution

Cette ville, on ne la verra pas depuis le ciel. Quand on la survolera en avion, elle va se confondre avec la forêt qui est autour car tout sera recouvert d'arbres (les immeubles et le long des routes). Un million d'arbres vont être plantés. La construction vient de commencer dans le sud de la Chine, à Liuzhou, dans une régions montagneuse. Cette cité pourra accueillir 30.000 habitants. Les immeubles vont être construits en pyramides, avec de grandes terrasses à chaque étage. Ils ressemblent à ceux de la station de la Grande-Motte en France, mais ils vont être recouverts d'arbres.



Il y aura de parcs, de espaces verts partout. C'est une ville où on devait respirer : elle va produire de l'oxygène, absorber du carbone. En plein été, ça permettra de lutter contre la chaleur. Le projet est très beau. Il existe déjà des immeubles végétaux tours en Chine. Deux gratte-ciel aussi hauts que la tour Montparnasse à Paris sont en construction à Nanjing.

Il y en a aussi à Milan, en Italie. À Paris, il y a la fameuse tour de la biodiversité dans le XIIIe arrondissement, qu'on voit depuis le périphérique. Pour l'instant c'est un immeuble classique, de couleur verte. Les premiers habitants ont emménagé : les humains. Mais il faudra quelques années avant qu'arrivent les autres : les oiseaux et les écureuils. Le temps que les 500 arbres qui ont été plantés à tous ses étages transforment la tour en forêt.