publié le 05/04/2017 à 14:09

"Le népotisme c'est la vie". Eric Trump assume l'influence de son père dans sa carrière mais nuance dans un entretien au site du magazine Forbes. Le fils cadet du président américain estime que lui et son frère Donald Jr ont bien les compétences pour gérer l'empire immobilier de leur père. Avant son investiture, Donald Trump a placé ses avoirs dans un trust dont il a confié la gestion à ses deux fils les plus âgés, ainsi qu'à l'un de ses hommes de confiance, Allen Weisselberg.



Pour Eric Trump, son père a fait ce choix car il avait confiance en lui et son frère, qui travaillent respectivement depuis dix et quinze ans au sein de la Trump Organization. "Je pense que nous avons gagné nos galons et je pense qu'au final, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui", a-t-il expliqué lors d'un entretien qui a été réalisé en février et publié mardi 4 avril.

"Nous sommes peut-être là grâce au népotisme", a-t-il reconnu, "mais nous n'y sommes pas restés grâce à cela. Si nous ne faisions pas du bon boulot, si nous n'étions pas compétents, croyez-moi, nous ne serions pas à ce poste."

Les membres de la famille très présents dans l'empire Trump

Eric Trump est ainsi convaincu que son père n'aurait pas pu se présenter à la présidentielle américaine en 2008, voire en 2012, du fait de l'inexpérience de ses enfants. "Je pense qu'il se serait posé trop de questions à notre sujet", a-t-il déclaré.



Le troisième des enfants de Donald Trump qui officiait au sein de son groupe, Ivanka, a été nommée, par son père, conseillère du président des États-Unis et quitté les fonctions qu'elle occupait au sein de la Trump Organization. Le mari d'Ivanka Trump, Jared Kushner, a lui été aussi été nommé à la Maison Blanche et fait partie des principaux conseillers de son beau-père.