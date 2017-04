Donald Trump reverse ses premiers salaires pour une bonne cause

et AFP

publié le 04/04/2017 à 05:45

Faute d'avoir pu faire appliquer son décret migratoire, d'avoir fait voter une réforme de l'Obamacare ou encore d'avoir posé la première brique de son mur entre les États-Unis et le Mexique, Donald Trump a tout de même tenu l'une de ses promesses de campagne, celle de faire don de son salaire de président des États-Unis à une organisation caritative.



Il a opté pour les Parcs nationaux, à qui son porte-parole, Sean Spicer, a remis lors d'une annonce savamment mise en scène un chèque de 78.333,32 dollars. Le secrétaire à l'Intérieur, Ryan Zinke, l'a accepté au nom de l'association. Une somme qui correspond aux premiers mois de salaires de Donald Trump à la Maison Blanche.



La relation entre le président républicain et le National Park Service (NPS) avait débuté sur des bases houleuses. Au lendemain de la prestation de serment du magnat de l'immobilier, le NPS s'était, fait rare, excusé pour certains de ses retweets. L'un en particulier avait semble-t-il provoqué la colère de la Maison Blanche: il offrait, photos à l'appui, une comparaison peu flatteuse de la foule rassemblée sur le "National Mall" par Barack Obama pour son investiture en 2009 et de celle, nettement moins imposante, rassemblée par Donald Trump en 2017.