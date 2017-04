Donald Trump veut un contrôle extrême des visiteurs aux États-Unis

publié le 05/04/2017 à 06:59

C'est le très sérieux Wall Street Journal - le moins anti-Trump des grands quotidiens américains - qui dévoile ces projets de la nouvelle équipe au pouvoir. Donald Trump avait promis, lorsqu'il était candidat, des "contrôles extrêmes" pour lutter contre le menace terroriste. Là, on ne parle plus seulement des pays musulmans concernés par le décret migratoire, qui été cassé à deux reprises par la justice. Cela concerne beaucoup d’autres pays, notamment des pays alliés. Des touristes des 38 pays qui bénéficient aujourd'hui d'une exemption de visa, "y compris la France et l'Allemagne", écrit spécifiquement le Wall Street Journal.



Ces étrangers pourraient avoir à révéler les contacts sur leurs téléphones, leurs mots de passe sur les médias sociaux, et même parfois leurs relevés bancaires. Cela veut dire qu'à l'aéroport, les services américains pourraient demander à des voyageurs de leur remettre leurs portables pour examiner les informations qui y sont contenues. C'est déjà théoriquement possible aujourd'hui - ils se sont renforcés d’ailleurs depuis l’élection -, mais cela fournirait un cadre juridique plus stable, et ces contrôles de téléphones seraient appliqués avec plus de zèle.

Règles durcies pour les demandes de visa

Il y a aussi un durcissement des règles pour ceux qui demandent des visas (par exemple les étudiants, les gens qui viennent pour leur travail, les expatriés, etc.). L'administration Trump veut que davantage de candidats au visa soient soumis au préalable à un "examen de sécurité intense", et que les ambassades passent davantage de temps à examiner chaque cas. Les délais d’attente risquent d’être beaucoup plus longs.

Elle cherche aussi à mettre en place des "tests idéologiques", qu'avait évoqués le candidat Trump. Ils ont déjà existé dans le passé, pour repérer des communistes par exemple. Parmi les questions envisagées : les crimes d'honneur, le "caractère sacré de la vie humaine" et le traitement des femmes.



Ce ne sont encore que des projets que finalise l’administration Trump, mais ils vont susciter beaucoup d’opposition. Aux États-Unis d'abord : tout ceux qui défendent le droit à la vie privée trouvent que ça va trop loin. On ne peut pas exclure que certaines de ces propositions soient attaquées en justice. Par ailleurs, les professionnels du tourisme ne vont pas être ravis.



Cela pourrait poser des problèmes diplomatiques aussi à l’étranger, par exemple en Europe. Pourquoi est-ce que les Américains pourraient continuer à entrer facilement chez nous en France, exemptés de visas, si dans le même temps les Français eux doivent subir des contrôles extrêmement durcis s’il vont passer quelques jours aux États-Unis ?