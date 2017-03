publié le 30/03/2017 à 05:45

Cette promotion devrait faire grincer quelques dents outre-Atlantique. Ivanka, la fille de Donald Trump, a annoncé mercredi 29 mars qu'elle allait devenir employée fédérale non rémunérée, à l'instar de son mari Jared Kuschner. L'aînée du 45e président des États-Unis disposait déjà d'un bureau au sein de la Maison Blanche en sa qualité de conseillère de son père. Une position qui avait déjà soulevé de nombreuses interrogations et critiques.



"J'ai entendu les inquiétudes de certains concernant mon rôle de conseillère du président (...) et je serai désormais une employée non rémunérée de la Maison Blanche, soumise à toutes les mêmes règles que les autres employés fédéraux", a annoncé la femme d'affaires dans un communiqué. La Maison Blanche a aussitôt salué cette démarche d'Ivanka Trump "dans son rôle, qui n'a pas de précédent, de Première fille conseillère du président". "Le rôle d'Ivanka en tant qu'employée non rémunérée renforce encore notre engagement dans l'éthique et la transparence", ajoute le texte.

Depuis la prestation de serment de Donald Trump, le 20 janvier, Ivanka Trump, 35 ans, est très présente dans la célèbre "West Wing", centre névralgique du pouvoir américain. L'ancien mannequin a participé à plusieurs rencontres avec des dirigeants étrangers tels que le Premier ministre canadien Justin Trudeau et, plus récemment, la chancelière allemande Angela Merkel.