publié le 03/04/2017 à 11:15

Donald Trump garde un œil sur l'élection présidentielle française, mais se garde d'afficher la moindre préférence. Dans une interview accordée au Financial Times, le président américain a été invité à livrer son point de vue sur la course à l'Élysée. Il explique ainsi avoir été informé des polémiques et changements de dynamiques qui rythment la campagne depuis plusieurs mois. "Je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais que des distractions extérieures ont eu lieu et qu'elles ont changé l'élection. Ce sera une course intéressante", explique-t-il dans un premier temps. Questionné dans le même temps sur Marine Le Pen, il ajoute : "Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais rencontrée".



Le 12 janvier dernier, quelques jours avant l'investiture du président américain, Marine Le Pen s'était rendue à la Trump Tower, à New York. La candidate du Front national y avait pris un café sans rencontrer le milliardaire. Toutefois, accompagnée de son compagnon Louis Aliot, elle avait pu s'entretenir avec George Lombardi, un homme d'affaires connu aux États-Unis comme étant un entremetteur entre les partis d'extrême-droite européens et Donald Trump.

Le Président Trump parle de la présidentielle francaise et de @MLP_officiel dans le @FT pic.twitter.com/g4vJ81b6Xr — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) 2 avril 2017