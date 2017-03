publié le 31/03/2017 à 05:00

Depuis qu'il s'est inscrit sur Twitter en 2009, Donald Trump s'est fendu de 34.700 tweets. Et ce n'est pas en devenant président que le républicain a changé ses habitudes. Pour plus de sécurité, il a donc dû se séparer de son vieux Samsung pour un iPhone flambant neuf. Mais ce n'est pas pour autant que le risque de piratage s'éloigne. "Je peux garantir que les Russes et les Chinois tenteront de lancer une attaque", estime par exemple John Dickson, un ancien responsable de la cybersécurité de l'U.S. Air Force.



Pour ce spécialiste, le risque de piratage du téléphone du président dépend beaucoup de son utilisation. "Si c'est un appareil à usage limité, le risque est minime (...) Mais aussitôt que vous commencez à cliquer sur quelque chose, à télécharger des applications, à autoriser l'accès à votre téléphone, c'est là que les choses deviennent très sérieuses", prévient-il. Et si le smartphone présidentiel venait à être piraté, il donnerait au hacker la possibilité de se servir du micro comme appareil d'écoute, d'accéder à la caméra ou de géolocaliser le téléphone. Le risque est donc de taille.

Téléphone "pot de miel"

Certains analystes estiment que les appareils Apple offrent une meilleure sécurité, car la compagnie contrôle à la fois le matériel et son système d'exploitation, régulièrement mis à jour. Pour Nicholas Weaver, chercheur à l'Institut international des sciences de l'informatique, en Californie, malgré la réduction des risques, des gouvernements étrangers tenteront toujours de pirater le téléphone. Mais selon lui, les services de renseignement américains l'ont peut-être déjà modifié pour s'en servir de "pot de miel", une technique utilisée pour attirer, identifier et neutraliser les pirates.

Le mois dernier, un élu démocrate de Californie, Ted Lieu, avait demandé une enquête, estimant que l'utilisation de son vieux téléphone par Donald Trump représentait un danger pour la sécurité nationale des États-Unis.