05/02/2017

Depuis son investiture, Donald Trump a laissé les rênes de la très lucrative Trump Organization à deux de ses fils, dont Eric Trump, afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Une intention louable, mais visiblement insuffisante pour éviter les polémiques. Vendredi 3 février, l'opinion américaine s'est en effet étranglée en apprenant que l'hébergement d'agents des Secret Service américains, chargés de la protection d'Eric Trump lors d'un voyage d'affaires en Uruguay, avait coûté au contribuable près de 100.000 dollars.



Selon un article du Washington Post, repéré par le Huffington Post, le fils du Républicain se serait rendu fin janvier à Punta del Este pour faire fructifier les affaires familiales. Un voyage de deux nuits et trois jours pendant lequel il a fallu loger ses gardes du corps, tous membres des Secret Service. Au total, les chambres d'hôtel ont coûté 88.320 dollars à cette agence gouvernementale dont la mission est d'assurer la protection du président des États-Unis et de sa famille. L'ambassade américaine de Montevideo s'est quant à elle acquittée de la somme de 9.510 dollars pour loger ses propres agents.

De prime abord, le fait de protéger l'un des chefs d'État les plus puissants du monde ainsi que ses proches paraît tomber sous le sens. "Imaginez ce qui se passerait si quelque chose arrivait à l'un des enfants du président", abonde un ancien directeur de Secret Service dans les colonnes du quotidien américain. Même son de cloche du côté de Kathleen Clark, spécialiste de l'éthique en politique, pour qui la mission de ces agents est "d'intérêt public". "Mais où est l'intérêt public que les Secret Service prennent part à un voyage d'affaires privées", s'interroge-t-elle aussitôt.



En faisant peser le coût d'un tel déplacement sur le contribuable américain, l'État devient par conséquent un partenaire d'affaires du président et l'aide à accroître sa fortune. Pour Kathleen Clark, cette situation brouille la limite entre "les intérêts personnels du business familial et les affaires du gouvernement". Pour l'heure, ni la Maison Blanche, ni les Secret Service n'ont souhaité commenter les révélations du Washington Post.