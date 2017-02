publié le 19/02/2017 à 09:04

Un président tout juste élu et déjà de retour en campagne, c’est la nouvelle trouvaille de Donald Trump, qui a rassemblé ses sympathisants samedi 18 février à Melbourne en Floride. Le président des États-Unis passe son troisième week-end consécutif dans sa très luxueuse résidence de Mar A Lago, rebaptisée dans un tweet "Maison Blanche du sud". Et pendant son meeting, il a assuré que "la Maison-Blanche fonctionne tellement sans accroc, sans heurt", avant de tacler Barack Obama : "Croyez-moi, j'ai hérité d'un grand bazar".



Après un premier mois de présidence houleux et les nombreuses critiques de la presse, Donald Trump a qualifié les médias de "malhonnêtes". Le président américain les a accusés de propager des "mensonges" et des "fausses informations". À la grande satisfaction d'une foule bon enfant et familiale, le tribun a attaqué une presse généraliste "devenue une grande partie du problème, une partie d'un système corrompu".

À écouter également dans ce journal

- Un incendie dans un centre de stockage de gaz a provoqué des explosions en série vendredi soir à Jonquière dans le Vaucluse.Plus de 3.000 bouteilles de gaz au total ont explosé selon la gendarmerie. Reste maintenant à savoir s'il s'agit d'un accident ou d'un acte délibéré.

- À Bure dans la Meuse, des opposants au projet d’enfouissement de déchets radioactifs sont rassemblés dans un bois voué à disparaître si ce projet vieux de plus de 25 ans abouti un jour. C'est pourquoi comme à Notre-Dame-des-Landes, l'occupation du site est permanente.



- En meeting samedi à Toulon, Emmanuel Macron a tenté d’éteindre les polémiques après ses propos sur la colonisation et le mariage pour tous. À l’attention de pieds-noirs, il a notamment paraphrasé le général de Gaulle : "Je le dis aujourd'hui, à chacun et chacune dans vos conditions, dans vos histoires, dans vos traumatismes, parce que je veux être président, je vous ai compris et je vous aime".



- Une pratique anglo-saxonne s’installe peu à peu en France : apporter au restaurant sa propre bouteille de vin, avec l’obligation de commander au moins un plat et un dessert. Les restaurateurs qui acceptent ce principe sont inscrits sur le site internet vinoresto.com.



- Arsène Wenger vit peut-être ses derniers moments à la tête d’Arsenal. Depuis la cinglante défaite des Gunners contre le Bayern Munich (5-1) mercredi en Ligue des champions, le coach français apparaît très fragilisé.