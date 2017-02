publié le 20/02/2017 à 10:39

C'est la séquence surréaliste du week-end. Alors en meeting en Floride samedi 18 février, Donald Trump a purement et simplement inventé un attentat meurtrier en Suède pour justifier sa politique anti-immigration et le "Muslim Ban", sa mesure phare récemment retoquée par la justice. "Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui s'est passé hier soir en Suède. La Suède, qui l'aurait cru ? La Suède. Ils ont accueilli beaucoup de réfugiés, et maintenant ils ont des problèmes comme ils ne l'auraient jamais pensé", lançait-il devant une foule conquise. Problème : aucun incident de cette ampleur n'a été recensé en Suède ce soir-là.



Sa déclaration, prononcée lors d'un meeting financé par le comité de soutien à la candidature de Donald Trump en 2020, a interloqué des réseaux sociaux jusqu'à l'ancien premier ministre suédois, Carl Bildt. "La Suède ? Un attentat ? Qu'est-ce qu'il a fumé ?", avait-il réagi.

Le président américain a bien tenté de se justifier au lendemain de cette énième polémique. "Ma déclaration sur ce qui se passe en Suède se référait à un reportage diffusé sur FoxNews sur les immigrés et la Suède." Le président évoquait alors l'extrait d'un documentaire diffusé sur la chaîne conservatrice, dénonçant une prolifération supposée du nombre de viols depuis son ouverture aux migrants. Des actes de surcroît cachés par le gouvernement.

Défiance vis-à-vis des médias

Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, la défiance de Donald Trump et de son administration vis-à-vis des journalistes est telle que Kellyanne Conwayn a inventé la notion de "faits alternatifs" et évoqué le "massacre de Bowling Green". Son porte-parole, lui, avait localisé l'attentat contre une boîte gay d'Orlando à... Atlanta.