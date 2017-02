Projet d'oléoduc : Trump déclare la guerre aux Sioux

et Loïc Farge

publié le 20/02/2017 à 07:17

C'était une grande victoire pour les Sioux. Il y a à peine deux mois, ils l'avaient fêté en costumes traditionnels, avaient mis leurs plumes et peint leurs visages. Car après des mois du lutte, la tribu indienne avait obtenu de Barack Obama que le tracé du pipeline soit modifié. Il devait passer dans leur réserve sacrée, il risquait aussi de polluer leurs ressources d'eau. Washington avait fini par accepter que la réserve soit contournée. La joie a été de courte durée, car à peine arrivé Donald Trump a décidé d'envoyer les bulldozers et de reprendre le projet.



Ce pipeline doit traverser quatre États, du Dakota à l'Illinois, pour acheminer du pétrole. Il est presque fini. Mais il reste ce dernier tronçon, donc dans les praires indiennes. Il est en outre financé en partie par quatre banques françaises (BNP-Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et Natixis), qui doivent encore verser 480 millions d'euros.

Pression des ONG écologistes

Aujourd'hui, des ONG écologistes (Oxfam, les Amis de la Terre) demandent à ces banques de suspendre leur versement et de faire pression sur leur client pour qu'il épargne la réserve. Depuis vendredi 17 février, les Indiens ont aussi reçu le soutien de fonds de pension américains, qui réclament le changement du tracé. Autre allier de poids : la ville de Seattle. Elle a décidé de ne plus travailler avec l'une des banques qui financent le pipeline.

La résistance pour aider les Indiens s'organise, et les banques françaises sont pour l'instant bien embêtées. Elles rappellent qu'elles sont liées au constructeur par un contrat, et préfèrent pour l'instant de se faire discrètes.