Dans son fief de Mar-a-Lago, le président américain a été vu en public en pleine discussion avec le premier ministre japonais sur une crise internationale.

Crédit : NICHOLAS KAMM / AFP Le Premier ministre japonais Shinzo Abe avec Donald Trump à Wahsington DC, février 2017

par Ambre Deharo publié le 14/02/2017 à 19:21

Nouveau couac pour la nouvelle administration Trump. Alors qu'il s'était délocalisé pour un troisième weekend dans son fief de Floride de Mar-a-Lago, en compagnie du Premier ministre japonsais, le président américain s'est retrouvé au coeur d'une polémique. Lors d'un dîner en petit comité avec son invité à la terrasse de son club de golf, le 13 février, Donald Trump a reçu l'information qu'un missile avait été tiré depuis la Corée du Nord. D'ordinaire, le protocole indique que le chef de l'État doive se retirer avec ses équipes dans un endroit sûr afin de récolter davantage de données et, le cas échéant, préparer un communiqué.



Or, selon Richard DeAgazio, qui dînait au club ce soir-là comme une dizaine d'autres individus, Donald Trump a géré cette situation diplomatique depuis sa table, entouré de Shinzo Abe, discutant de la situation, et lisant même des documents confidentiels à la lumière d'un téléphone portable tenu par un assistant. Richard DeAgazio a même posté les photos de cette "réunion de travail" impromptue sur son compte Facebook, en direct. "Au coeur de l'action", a-t-il écrit en fin de légende.



Outre-Atlantique, la polémique a pris en quelques minutes. La cheffe de file des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a affirmé dans un tweet qu'une telle situation était "inexcusable", car allant à l'encontre des protocoles de sécurité existant pour garantir la confidentialité des éléments reçus mais aussi afin d'empêcher les fuites. Le Washington Post a également récupéré le témoignage d'un autre membre du club de golf du président américain, Jay Weitzman, qui était assis à trois tables du dirigeant. "Quelqu'un a ouvert un ordinateur sur la table, un groupe de Japonais a entouré le Premier ministre et Donald et ils regardaient tous l'ordinateur. En fin de compte, c'était un tir de missile".

Crédit : Facebook Richard DeAgazio poste une photo de Donald Trump et Shinzo Abe

Faille de sécurité

De nombreux médias américains, à l'instar du New York Times, de CNN ou encore du Washington Post, ont dénoncé le manque de respect du protocole de sécurité mis en place pour ces cas de "gestion de crise". Pete Souza, l'ancien photographe officiel de Barack Obama a même posté sur son compte Instagram une photo de l'ancien président en déplacement, s'isolant avec son équipe chargée de la sécurité nationale afin de débriefer une conférence. Et a expliqué la marche à suivre dans ces cas précis afin de permettre la mise en place d'une pièce sûre pour ce genre de discussion sensible. "Tout le monde devait laisser son téléphone en dehors de la zone", souligne Pete Souza. Ce qui n'a pas été le cas avec la "crise" nord-coréenne de Mar-a-Lago au vu des photos postées par Richard DeAgazio.

When we were on the road, national security discussions and head of state phone calls were conducted in a private, secure location set up onsite. Everyone had to leave their Blackberry outside the area. In this photo, which was taken in March 2011 and subsequently released, the President holds a discussion in El Salvador following a conference call with his full national security team. Une publication partagée par Pete Souza (@petesouza) le 13 Févr. 2017 à 13h39 PST

Le promoteur immobilier a également publié, lors de cette soirée, des photos de lui-même en compagnie du militaire en charge de la valise nucléaire américaine. Celle-là même qui contient les codes des missiles nucléaires des États-Unis. En légende des photos postées sur Facebook, il donne d'ailleurs le nom de cet agent, et dévoile son visage, sa mission, et même la valise. Quelques heures après ces diverses publications, les photos ont été supprimés par l'Américain, qui a également supprimé son profil Facebook.

Crédit : Facebook Richard DeAgazio poste une photo en compagnie de la personne en charge du transport des codes nucléaires américains

Souvenir de campagne

Le 12 février, Sean Spicer, porte-parole de la Maison Blanche a fait savoir dans une conférence de presse qu'aucune "information classée secrète" n'était contenue dans les documents remis à Donald Trump lors de ce fameux dîner, dans un effort de couper court à la polémique. Problème : comme le note le Washington Post, pendant près de quinze mois, le républicain a mené campagne en se servant massivement des enquêtes visant Hillary Clinton et l'utilisation d'une messagerie privée alors qu'elle était secrétaire d'État, et n'a eu de cesse de dénoncer son incapacité à sécuriser des informations sensibles. Appelant même lors de divers meetings à ce que l'ancienne candidate soit emprisonnée.