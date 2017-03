publié le 24/03/2017 à 22:07

C'était la première mesure forte qu'il voulait imprimer à son mandat. Le président Donald Trump a subi une lourde défaite politique ce vendredi 24 mars. Le président américain a demandé aux républicains de retirer le projet phare de réforme du système de santé, faute de majorité au Congrès. Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants et chef de file des républicains, aurait convaincu Donald Trump retirer le projet de loi, a affirmé une source au Congrès américain.



Le retrait de ce qui a été l'une des principales promesses de la campagne présidentielle représente un énorme échec personnel pour Donald Trump, qui a bâti une bonne partie de son image sur ses talents de négociateur.

Il a mis tout son poids dans la balance, se rendant même personnellement au Congrès et passant d'innombrables coups de fil pour tenter de convaincre les républicains frondeurs pour qui la loi va, soit trop loin dans le démantèlement de la législation phare de l'ex-président Barack Obama soit pas assez, comme c'est le cas des ultra-conservateurs du Freedom Caucus.

Une promesse phare de la campagne de Donald Trump

La mine sombre, Sean Spicer, porte-parole de la Maison Blanche, avait clairement laissé entendre que l'exécutif se préparait à un revers lors de son point presse. Donald Trump "a fait tout ce qui était possible" pour que la loi passe, avait-il affirmé. Les 430 membres de la Chambre des représentants (193 démocrates et 237 républicains) devaient voter peu après. Mais le nombre de républicains ayant annoncé leur opposition dépassait la trentaine, ce qui assurait une défaite, la minorité démocrate étant totalement opposée.



Affecté, Donald Trump a assuré que son projet de loi sur la santé était "tout près" d'être adopté, avant d'être retiré faute de majorité, et promis que son gouvernement allait engager "probablement" une réforme fiscale.

"Nous étions tout près", a déclaré le dirigeant républicain depuis le bureau Ovale, assurant que l'actuelle loi sur la santé de son prédécesseur "Obamacare", qu'il voulait abroger, allait "exploser".



Pendant la campagne présidentielle américaine, c'était l'un des refrains les plus acclamés dans ses meetings : "abroger et remplacer dès le premier jour la loi sur la santé 'Obamacare'". Donald Trump avait signé le jour-même de son investiture, un décret contre cette loi sur l'assurance-maladie. Cette loi de 2010, honnie des conservateurs en raison de son coût et de sa lourdeur administrative, vise à aider tous les Américains à souscrire à une couverture maladie.