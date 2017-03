publié le 24/03/2017 à 10:15

En décrochant la première interview de Donald Trump dans la presse écrite, le Time Magazine s'est offert un joli coup. Publié vendredi 24 mars, l'entretien qui porte sur la vérité et les faits est surréaliste. "Que puis-je vous dire ? Je suis une personne qui sait comment la vie fonctionne", affirme le 45e président des États-Unis. Et de poursuivre : "J'ai prédit beaucoup de choses (...) J'ai dit : le Brexit va avoir lieu". En réalité, la veille du référendum au Royaume-Uni, le président américain était beaucoup moins catégorique, car il s'était trop peu intéressé à la question.



Un peu plus loin, il maintient sa version quant à des fraudes massives lors de la présidentielle, alors qu'aucune preuve n'étaye ses dires. Selon le milliardaire, plusieurs millions de personnes ont voté illégalement. "On verra que j'ai eu raison aussi là-dessus", assène-t-il dans les colonnes du magazine. Et l'interview est surprenante jusqu'au bout puisqu'à la fin, Donald Trump s'adresse au journaliste en ces termes : "Pour l'instant, j'imagine que je ne m'en sors pas si mal, car je suis président et pas vous".

Le "projet utopique" de Benoît Hamon

Jean-Yves Le Drian officialise son ralliement à Emmanuel Macron dans les colonnes de Ouest-France, vendredi 24 mars. Le ministre de la Défense précise qu'il reste socialiste, mais éreinte un Benoît Hamon égaré dans un "projet utopique". Le Parisien se penche quant à lui aux coulisses de ce ralliement. Un élu breton relate que Jean-Yves Le Drian ne peut plus supporter Benoît Hamon depuis 1997, date à laquelle ce dernier avait perdu au second tour des législatures dans le Morbihan. Et au lieu de labourer le terrain, Hamon aurait déserté. Un comportement que le ministre n'a pas digéré.

"Le ralliement de Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron achève de faire du candidat d'En marche ! le représentant de la gauche de gouvernement, de la gauche centrale et gestionnaire", écrit ce matin Guillaume Tabard dans Le Figaro, qui note le basculement historique qui est en train de se produire. Car dans la plupart des sondages, Mélenchon est passé devant Hamon. Le journal l'Opinion résume en un mot cette campagne pleine de rebondissements qui vont de toute façon changer la scène politique française : c'est la Crazydentielle !

Le cancer, la faute à pas de chance ?

La célèbre revue Science publie les résultats d'une étude américaine sur le cancer reprise par Le Monde de ce vendredi après midi et le Huffington Post. Que disent ces chercheurs ? Que la majorité des cancers serait la faute à pas de chance. Chaque fois qu'une cellule normale se divise et copie son ADN pour produire deux nouvelles cellules, elle fait de nombreuses erreurs, et ces erreurs "sont des causes importantes de mutations génétiques responsables de cancer". Cela dit, il y a de très grandes différences entre les types de cancers. Par exemple, les mutations impliquant un cancer du poumon sont à 65% liées à des facteurs environnementaux, alors que pour un cancer du cerveau ou de la prostate, ces mutations sont liées à 95% au hasard.



Mais quel est le but de cette étude ? Il s'agit, explique l'un des chercheurs "d'offrir un peu de réconfort aux millions de personnes qui ont développé un cancer alors qu'ils avaient une vie très saine". Il estime aussi que pour mener cette guerre, il faut connaitre l'ennemi. Et si l'ennemi est à l'intérieur de notre corps, il faut changer de stratégie. D'autant qu'avec l'augmentation de l'espérance de vie, le nombre de mutations liées au hasard va croître. Plus notre corps vieillit, plus ses cellules mutent. Et plus nous comprenons les facteurs environnementaux, plus leur incidence devrait diminuer. La bataille ne fait donc que commencer.