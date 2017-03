et AFP

publié le 24/03/2017 à 05:40

Jeudi 23 mars, alors qu'ils sont reçus à la Maison Blanche, des chefs d'entreprises du transport et des camionneurs ont assisté à une scène surréaliste : Donald Trump se glissant au volant d'un des poids lourd garés dans l'enceinte du bâtiment officiel et s'amusant à klaxonner frénétiquement.



En pleine tractations sur un vote concernant la réforme de l'assurance maladie, finalement reporté, le président américain a donc décidé de cette pause cocasse. "Personne ne connaît l'Amérique comme les camionneurs connaissent l'Amérique. Vous la voyez tous les jours. Vous en voyez chaque colline, chaque vallée et vous voyez chaque nid-de-poule des routes qui ont été construites", a salué Donald Trump à l'adresse de ses invités.

À l'issue de cette brève entrevue, le président a tenu à visiter l'habitacle de deux semi-remorques garés à l'entrée de la Maison Blanche. Une fois au volant, Donald Trump n'a pas dissimulé un enthousiasme évident, klaxonnant à plusieurs reprises, puis serrant les poings, le visage grimaçant pour imiter la puissance du moteur. L'interlude de sept minutes terminé, Donald Trump est rentré dans la Maison Blanche, sans un mot.