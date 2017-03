publié le 24/03/2017 à 05:50

Il est devenu le visage de la lutte contre la culture des armes aux États-Unis. Le sort de Trayvon Martin, tué par un un agent de sécurité en 2012 avait ému l'Amérique et selon les informations de Variety, le rappeur Jay Z va porter son histoire à l'écran. Le célèbre mari de Beyoncé prépare en effet une série documentaire et un film de fiction sur cet l'adolescent noir sans arme tué en Floride par George Zimmerman dont l'acquittement a inspiré la naissance du mouvement Black Lives Matter.



Jay Z travaille en collaboration la Weinstein Company sur une série documentaire en six épisodes, et le studio envisage également un long-métrage de fiction. Le chanteur et le studio ont remporté une bataille d'enchères pour les droits de deux livres, Suspicion Nation et Rest in Power : The Enduring Life of Trayvon Martin, sur ce fait divers qui a lancé un débat national sur le profilage racial et les inégalités raciales face à la justice.



Inspiré du récit des parents de l'adolescent

Trayvon Martin avait 17 ans lorsqu'il a été tué par George Zimmerman, qui participait à un groupe de surveillance de voisinage et a plaidé avec succès la légitime défense face à l'adolescent désarmé lors d'un procès. Son acquittement avait généré des manifestations à travers le pays. Suspicion Nation, de la journaliste Lisa Bloom, raconte le procès de George Zimmerman qu'elle a suivi pour NBC et les erreurs commises selon elle par l'équipe d'accusation.



Rest in Power est un récit beaucoup plus personnel des parents de l'adolescent. Le studio Weinstein a récolté des critiques dithyrambiques pour avoir produit Fruitvale Station, premier long-métrage de Ryan Coogler (Creed: l'héritage de Rocky Balboa) sur la mort d'Oscar Grant, un jeune homme de 22 ans tué d'une balle dans le dos par un policier en 2009. Des porte-parole de Jay-Z n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour confirmer ces informations.