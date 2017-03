publié le 23/03/2017 à 08:53

La piste du "terrorisme islamiste" était privilégiée au lendemain d'une attaque ayant fait quatre morts devant le Parlement britannique à Londres, survenue un an jour pour jour après les meurtriers attentats de Bruxelles. Le dernier bilan officiel fait état de trois morts, outre l'assaillant. Un premier décompte communiqué par la police, quelques heures après l'attaque, évoquait cinq décès. Plus de quarante personnes ont également été blessées lorsqu'un homme, vêtu de noir et portant une barbe, a lancé en début d'après-midi mercredi 22 mars sa voiture contre la foule sur le pont de Westminster, face à Big Ben.



L'assaillant aurait agi seul selon les premiers éléments de l'enquête. "Je ne vais pas faire de commentaires sur l'identité de l'assaillant (...) mais nous privilégions la piste du terrorisme islamiste", a ajouté le haut responsable de la police britannique.

Selon le commandant Mark Rowley, l'assaillant a d'abord renversé plusieurs piétons, dont trois policiers, sur le pont. Une femme, qui a sauté dans la Tamise pour échapper au véhicule, a été repêchée grièvement blessée. Après avoir embouti son SUV gris contre des grilles peu après la sortie du pont, l'assaillant a couru vers une entrée du Parlement toute proche, avant de poignarder un policier. La police a fait feu sur lui alors qu'il essayait de s'attaquer à un deuxième officier. Le policier poignardé est décédé des suites de ses blessures, de même que l'assaillant, que les secouristes n'ont pu réanimer.

Suivez les dernières informations en direct :

10h40 - Les lycéens de Concarneau qui se trouvaient en voyage scolaire outre-Manche seront rapatriés jeudi, à l'exclusion des trois blessés de l'attaque survenue mercredi à Londres, a annoncé Juliette Méadel, la secrétaire d'État chargée de l'Aide aux victimes. "On a organisé leur rapatriement par avion. Il interviendra aujourd'hui", indique-t-elle, précisant que 92 élèves participaient à ce voyage et que 56 d'entre eux ont assisté à l'attaque sur le pont de Westminster. Certains élèves devraient être entendus ou ré-entendus par la police britannique.



9h54 - Une enquête a été ouverte en flagrance par la justice française, annonce le parquet de Paris. Il s'agit d'une procédure classique du fait de la présence de trois Français blessés, dont deux grièvement.



9h52 - Au lycée Saint-Joseph de Concarneau, d'où viennent les trois lycéens français blessés dans l'attaque de Londres, les cours ont repris dans une ambiance morose. "C'est vraiment horrible. J'ai pas les mots pour dire ce que je ressens", dit Chloé, une élève de terminale littéraire qui a repris les cours à 8 heures. "J'ai eu une fille au téléphone qui était là-bas. Elle était en pleurs et vraiment choquée. Ils sont choqués. Vraiment tous choqués. Moi aussi je suis choquée. J'ai eu la peur de ma vie", poursuit-elle. "Il y avait des amis dans le groupe, donc on a eu hyper peur", témoigne Victoire, élève de 1re S. "On a hâte qu'ils rentrent. On les a eus au téléphone et ils nous ont dit qu'ils avaient hâte de rentrer".



9h11 - La BBC a rapporté que la voiture utilisée par l'assaillant pour faucher les piétons sur le pont de Westminster a été louée à Birmingham. La deuxième ville du Royaume-Uni est un fief des islamistes britanniques. Mohamed Abrini, "l'homme au chapeau" des attentats de Bruxelles l'an dernier et suspect-clé des tueries de Paris y avait séjourné l'été précédent ces attaques. Abdelhamid Abaaoud, coordinateur des attaques du 13 novembre 2015, était soupçonné d'avoir des contacts avec une cellule jihadiste à Birmingham.



8h57 - Après avoir annoncé la mort de quatre personnes, outre l'assaillant, la police revoit son bilan à la baisse et parle désormais de "trois morts", sans compter le terroriste. Les victimes sont une femme d'une quarantaine d'années, un homme d'une cinquantaine d'années et le policier de 48 ans attaqué devant l'entrée du Parlement. Sept personnes sont toujours hospitalisées dans un état critique.



8h50 - Sept personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête, annonce la police. Les arrestations ont eu lieu à six adresses différentes, à Londres et Birmingham (centre de l'Angleterre) mais aussi ailleurs dans le pays, a annoncé Mark Rowley, le commandant de l'unité anti-terrorisme dans une déclaration devant Scotland Yard.



8h30 - La police britannique a mené dans la nuit un raid à un domicile à Birmingham, dans le nord du pays, quelque heures après l'attentat à Londres d'inspiration islamiste qui a fait 4 morts, ont indiqué les médias dans la matinée. D'après l'Agence Press Association et la télévision en continu Sky, l'opération était liée à l'auteur présumé de l'attaque. La police a refusé de confirmer que l'opération était liée à l'attentat.